Marta Peñate se desvanece en Telecinco por su delicado estado de salud: "No sabéis lo mal que me encuentro..."

Marta Peñate ha pasado un día de lo más complicado. La influencer se ha hecho poco a poco un sitio en la televisión como tertuliana y colaboradora en programas como Supervivientes y por eso hay obligaciones que no puede postergar. Esta ha sido precisamente la razón por la que Peñate ha tenido hoy un pequeño contratiempo en Telecinco del que, sin embargo, ha sabido salir.

La influencer lleva un día complicado en el que ha alcanzado los 38,5 grados de fiebre y, aún así, ha cumplido con su agenda laboral. Marta ha acudido a las inmediaciones de la cadena para grabar una publicidad y ha terminado tumbada en un sofá: "Tengo 38 de fiebre y tenía que venir sí o sí para grabar porque se emite hoy y tenía que hacerla sí o sí".

Una vez acabados sus compromisos profesionales, Marta ha vuelto a casa y ha reconectado con sus seguidores para contarles sus avances: "Ya he llegado a casa. Para tener 38,5 grados de fiebre no me ha salido mal la publi. Por cierto, este fue el outfit, y estos no eran los zapatos. Gracias por preocuparos tanto por mí. Os quiero".

Acto seguido, Peñate ha puesto rumbo a un restaurante cercanono a su casa para darse un pequeño capricho y comerse un ceviche. Lo ha acompañado con un remedio casero para recuperar las fuerzas: paracetamol y agua caliente con limón, jengibre y miel.

Estado actual

En cuanto a su estado de salud, hace tan solo unas horas que la influencer había hablado sobre cómo se encontraba "normalmente (me encuentro) bien, pero sí que es cierto que de vez en cuando tengo altibajos, me agobio cuando una prueba no me sale como esperaba, esta semana he estado a full de trabajo y pensando muchas cosas, he abandonado un poco las redes porque me ha provocado mucho estrés, perdonand, pero espero que lo entendáis".