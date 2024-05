Al límite, esta es la situación en la que se encuentran María del Monte y su mujer por el Caso Tejado

10 días después de la salida de Antonio Tejado de prisión en libertad provisional tras 98 días en la cárcel acusado de ser el presunto autor intelectual del violento robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, la folclórica continúa en silencio y, alejada del foco mediático, todavía no se ha pronunciado sobre la excarcelación de su sobrino.

Sí lo ha hecho su mujer, que este domingo se derrumbaba en directo en el programa que presenta en Canal Sur, y confesaba que siente miedo ante la posibilidad de volver a revivir el asalto a su vivienda del pasado 25 de agosto: "Respeto la decisión judicial, sabía que iban a salir en libertad con cargos a la espera de juicio. Tengo miedo porque saben quién soy, saben dónde vivo, cuál es mi familia, dónde salgo, a qué hora salgo..." reconocìa rota en lágrimas.

Ahora es su abogado, Francisco Baena Bocanegra, el que ha revelado cómo se encuentran María e Inmaculada tras la salida de prisión de Tejado y de los otros cinco investigados por el robo a su casa. "Ellas están pasándolo muy mal, no lo voy a ocultar, vosotros detectáis esos sentimientos igual o mejor que yo, yo diría que mejor, porque tenéis un rodaje muy grande en la materia" ha afirmado, añadiendo que aunque en estos momentos la pareja lo está pasando "mal, creo que se están serenando".

"Ellas han asumido que lo primero que tiene que creer un ciudadano es la presunción de inocencia. Una cosa es que acusemos, porque hay elementos indiciarios para acusar, y otra que cuando llegó el momento de determinar si nos oponíamos o no nos oponíamos a la petición de libertad, primero confiaron en mí, y yo consideré que debíamos de no oponernos, someternos a la justicia del tribunal. Punto" ha zanjado, confirmando así que a pesar de que en un primer momento se opusieron, la segunda vez que el abogado de Antonio solicitó su salida de prisión decidieron respetar la decisión del juez.

Respecto a lo afectada que se mostró Inmaculada en su programa, Baena Bocanegra ha pedido que hagamos "un esfuerzo por comprender a las víctimas". "Como en este caso, en que los asaltantes de su casa, los que la maltratan, los que la atan, van encapuchados. Ella no sabe quiénes son realmente los que estuvieron allí. Eso lo dirá la justicia. Y para eso es por lo que estamos personados, para determinar quiénes son los culpables. ¿Qué no son estos? Pues muy bien. ¿Qué son estos? Pues que la fuerza de la ley caiga sobre ellos" ha comentado rotundo, dejando entrever que el miedo de la mujer de María del Monte pasa porque los cinco investigados puestos en libertad sean los culpables del robo a su vivienda.

Asegurando que la "instrucción del caso ya está concluida", el abogado de la folclórica desconoce cuándo se celebrará el juicio, aunque basándose en su experiencia cree que como mínimo faltan "ocho meses" para que veamos a Tejado en el banquillo de los acusados.

Caso mediático

Y aunque asegura que el hecho de que sea un caso mediático no dificulta el proceso "en absoluto porque lo importante es la defensa de los derechos de las personas que se ven sometidas a la justicia", prefiere no desvelar si la presión mediática ha complicado todo para María e Inmaculada: "Yo no estoy en el alma de ellas. Eso deberíais preguntárselo a ellas. Mis palabras son siempre para ellas de tranquilidad y de confianza en la justicia. Lo demás me sobra". "Ella siempre le ha dicho que confía en la justicia, en la presunción de inocencia y hasta ahora es lo que han dicho a todos los medios" ha concluido.