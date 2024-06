Crecen los rumores de separación tras la noticia de Anabel Pantoja: ni un mensaje de agradecimiento

Anabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de la jornada tras hacer público su embarazo a través de la revista Lecturas. La "sobrinísima" ha conseguido acaparar toda la atención tras contar que lleva ocultando el secreto cuatro meses y también ha acaparado la atención de todos sus amigos y figuras públicas.

Sin embargo, hay una ausencia que ha llamado bastante más la atención que los actos de presencia: la de Isa Pantoja. La prima de Anabel no se ha pronunciado al respecto, algo que sorprende sobre todo por su aparente cercanía a pesar de los problemas familiares entre Isa P, su madre y su hermano.

Esta situación se ha producido tan solo unos días después del encuentro entre Anabel y Kiko Rivera en el festival Desalia. En este evento precisamente se enteró el dj, que ha compartido el vídeo del momento a través de su cuenta de Instagram. En aquel momento, todavía era una sorpresa para la inmensa mayoría, tal y como decía la misma Anabel: "Calla, calla, calla, que no lo puede saber nadie".

Por el momento, Isa no ha publicado nada al respecto, ni tampoco ha añadido ningún comentario en la publicación de su prima, lo que podría señalar un posible distanciamiento familiar; rumor que ya se disparó tras la ausencia de Anabel en la Comunión de Albertito. No obstante, Asraf Beno ha querido mostrar sus felicitaciones: "Qué bonitooooo. Muchísimas felicidades a los dos". Eso sí, de momento Anabel no ha respondido a su primo político, ni siquiera ha dado "like" a la publicación.

La noticia

Anabel Pantoja ha querido compartir la noticia a través de sus redes con un mensaje incluido: "Sin creerme este sueño, y todo gracias a ti Papi David Roal. Ahora no me salen las palabras, concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Solo puedo decir, que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos 3".