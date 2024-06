Marta Riesco abandona Madrid tras su regreso a la televisión para emprender un nuevo rumbo profesional: "No estoy del todo recuperada"

Marta Riesco ha vuelto a la primera plana mediática tras su polémica entrevista en 'Ni que fuéramos'. La que fuera reportera televisiva para el programa de Ana Rosa ha dejado a un lado sus diferencias con el elenco de Sálvame, con el que su día mantuvo un largo enfrentamiento a raíz de los comentarios vertidos hacia ella, para contar su verdad detrás del despido por el que a día de hoy sigue esperando un juicio, y su relación con Antonio David Flores.

A pesar de las adversidades a las que Marta ha tenido que hacer frente durante el último año, la periodista ha sabido tomar un nuevo rumbo y buscar una nueva oportunidad laboral en las redes sociales. Reconvertida en influencer, Riesco no renuncia a su faceta como reportera de televisión, que sigue siendo su objetivo a pesar de haber recibido la negativa de una de las empresas más grandes de la televisión.

A tan solo unas horas de haberse desahogado de nuevo en la televisión, Marta ha salido a través de sus redes a agradecerle los mensajes a todos sus seguidores que han mostrado su agradecimiento. Por otro lado, ha anunciado que tiene un viaje por delante hacia Sevilla para dar un paso más en su carrera que queda bastante lejos de a lo que nos tiene acostumbrados. ¿Cuál es este nuevo proyecto con el que pretende sorprendernos? Pues ni más ni menos que un videoclip.

"Tengo muchas cosas que decir, la primera es que me voy en AVE a Sevilla para grabar un videoclip con una artista. Es la primera vez que lo hago y le tengo un poco de respeto pero ahí voy. Voy a darlo todo porque la vida son nuevas experiencias y me hace mucha ilusión hacerlo".

Ojo, porque Marta no ha dejado pasar cómo vivió la entrevista. Lo hizo en su casa junto con su Tomasito y después estuvo hablando con sus padres, así que no pudo informar de nada a sus seguidores. "Fue un poco duro, también lo fue verme en esa situación porque verlo del tirón es complicado". Aclaró que "no estoy recuperada del todo, sigo en tratamiento psicológico y de pastillas desde hace un año y medio y hay cosas que están en proceso de curación".