Isa Pantoja preocupa por las complicaciones en su estado de salud tras tener que pasar por urgencias: "Tengo miedo de morir"

Isa Pantoja ha alarmado a sus seguidores esta mañana tras explicarles los problemas de salud que arrastra desde hace un tiempo, que incluso le hacen temer por su propia vida. La influencer se ha levantado en plena obra de la casa, que parece no terminar nunca porque "siempre hay algo que arreglar" cuando parece que "todo va bien en casa y la obra se termina".

Sin embargo, la mayor preocupación de Isa P reside en su estado de salud: "Tengo miedo de morir, os lo digo así de claro, después de lo de esta noche". La hija de Isabel Pantoja ha contado que desde hace un tiempo arrastra una bronquitis de la que parece no recuperarse todavía que le da algún que otro susto. La última vez que fue al hospital, tuvo miedo porque pensaba que "se iba para el otro mundo", a pesar de no ser asmática ni tener ninguna alergia severa.

Cuenta Isa P que le sorprendió que el médico le hubiera explicado que tuvo un episodio de asma y tuvo que recetarle un inhalador para 28 días: "Hasta ahí guay porque la tos que tengo ya no es con mocos, desde hace como tres semanas tengo una tos seca, la nariz un poco taponada, pero durante el día bien". No obstante, las cosas se han complicado las últimas dos noches: "Me despierto con tos que no me cabe nada de aire y me asfixio, horroroso. A lo mejor es un minuto pero para mí son diez horrorosos con ganas de morirme".

Sin noticias de Anabel

Dejando el estado de salud aparte, si hay algo que ha sorprendido a los seguidores de Isa es que no haya ni rastro de una felicitación a su prima Anabel tras oficializar su embarazo. Los rumores de una crisis familiar (otra más que se suma a la mochila de Isa) comenzaron a crecer tras la notable ausencia de "la sobrinísima" en la Comunión de Albertito y cada día crecen más.

Y es que las primas siempre se habían mostrado muy cercanas en redes y esto parece indicar que ha podido pasar algo entre ellas, aunque Asraf sí que ha querido darle su enhorabuena de forma pública a la prima de su mujer.