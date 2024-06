Anita Matamoros muestra su vestido de boda tras su esperado anuncio: "Creo que ahora es el momento"

Anita Matamoros se abre en canal frente a sus seguidores para gritar a los cuatro vientos que está enamorada. La influencer, hija de Kiko Matamoros y Makoke, confirmó hace un tiempo su relación con el cantante Johnny Garso, pero hasta el momento habían decidido mantener su romance en privado. Sin embargo, las cosas han cambiado en las últimas horas con este inesperado anuncio.

El cantante ha sacado a la luz una canción dedicada de principio a fin a Anita llamara 'Pam & Tommy' que viene acompañada de un videoclip protagonizado por la pareja. A pesar de que esta pequeña película no ha salido a la luz, Anita y Johny sí que han preparado un pequeño fragmento para promocionar en redes donde se puede ver alguna parte de su bonito proyecto.

Por su parte, Anita ha dejado ver instantáneas de lo más románticas donde llama la atención verla con un vestido de novia puesto. Y es que Matamoos parece estar de lo más enamorada, tal y como ha escrito en sus redes sociales. La influencer se ha sincerado con sus seguidores a pesar de mantener siempre muy a raya su vida personal de lo que muestra en Instagram.

"Desde hace mucho tiempo no mostraba esta parcela de mi vida, hasta ahora. La parte más íntima, pero al mismo tiempo, la que necesito gritar a los cuatro vientos. Creo que ahora es el momento, ahora que confluyen las dos cosas que más me apasionan de esta vida: el amor y la música. Qué suerte cuando quien te besa es también quien te canta. Qué suerte la nuestra", escribía Anita junto al adelanto del videoclip.

Para los interesados, el videoclip saldrá a la luz este 6 de junio a las 20.00 horas en el canal de Youtube de Johny Garso. De hecho, el artista tampoco se ha quedado atrás con su declaración de amor en Instagram: "Esta canción nace del sentimiento que me produce estar enamorado, estar enamorado de una manera que creía que después de varios aprendizajes, estaba extinta. Mi discurso frente al amor se deshizo totalmente a tu llegada y me has hecho replantearme mil cosas. Me has devuelto al primer amor, al beso constante, al fuego infinito y a la eterna juventud. Muchos eran mis prejuicios y mis miedos pero que lejos quedan ahora y qué bonito es poder gritar en público.