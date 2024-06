Gloria Camila se somete a una operación múltiple para cambiar de aspecto: " Ha sido el complemento perfecto"

Gloria Camila ha cumplido uno de sus últimos objetivos. La influencer, hija de Ortega Cano, ha salido del hospital tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas a la vez para tener un cambio radical detrás del que llevaba bastante tiempo. Y es que la influencer ha decidido aprovechar su ingreso hospitalario para "atreverse" con una remodelación 360.

En resumidas cuentas, lo ha explicado así en el vídeo que ha compartido a través de Instagram: "No solo he rediseñado mi escote, también me he realizado la «remodelación corporal". Eso sí, Gloria Camila ha tenido varias referencias anteriores gracias a las que se ha atrevido a lanzarse con todo: "Tengo otros compañeros y compañeras que se lo habían hecho y les ha quedado de maravilla".

"Definitivamente ha sido el complemento perfecto a mi rutina saludable para deshacerme de los pequeños cúmulos de grasa localizada y realzar mis partes más favorecedoras", ha aclarado la hija de Ortega Cano con respecto a los motivos por los que lo ha hecho. No obstante, en sus historias se ha extendido un poco más en los motivos y se ha sincerado del todo: "Debido a mi ansiedad y problemas emocionales, mi peso fluctúa constantemente. A pesar de hacer mucho deporte, la grase persiste en ciertas áreas. Por eso, he recurrido a mi clínica para deshacerme de esa grasa rebelde. Además, mi pecho estaba deformado, y gracias a varios procedimientos,finalmente estoy recuperando su forma correcta".

Inéditos de su infancia

La infancia de Gloria Camila no fue nada fácil, hasta que Ortega Cano y Rocío Jurado llegaron a su casa. La pareja adoptó a la influencer junto a su hermano José, y ambos han decidido rememorar los viejos tiempos junto a sus papás con unas fotografías inéditas de los cuatro juntos y de los dos hermanos.

"Son fotos que jamás habían salido a la luz y hoy he decidido junto con mi hermano José que las queríamos compartir", compartió la influencer en sus redes sociales.