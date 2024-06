El mejor amigo de Tamara Falcó aclara la polémica entre Isabel Preysler y Carmen Lomana

Después de intentarlo hasta la saciedad, Carmen Lomana conseguía hace unos días que Isabel Preysler respondiese públicamente a sus comentarios. A raíz de que la 'reina de corazones' se convirtiese en imagen de una conocida marca de gafas de sol, la socialité no dudaba en criticar este 'debut tardío' en redes sociales y tachar a la madre de Tamara Falcó de "antigua" y de "llegar tarde a la modernidad".

Esta semana conseguíamos la respuesta de Isabel. "Me aburre muchísimo" aseguraba cuando le preguntábamos por la tertuliana, tachando de "tonterías" los rumores sobre su enemistad con la de León: "¡Ay no! Qué aburrido. Yo no contesto porque no contesto tonterías" zanjaba despreocupada.

Hemos hablado con Juan Avellaneda y le hemos preguntado por esta polémica de Isabel con Carmen y nos ha confesado que "Isabel nunca va a decir nada de nadie, o sea... No hablaba de tonterías... Es que al final, yo creo que Carmen se aburre un poco y dice, pues vamos a meter un poco de marcha al tema".

Además, aprovechábamos para preguntarle por la responsabilidad del ayuntamiento de Madrid en relación a la basura del restaurante de Íñigo Onieva y nos comentaba que "no me he enterado de nada de esto" porque "cuando hablo con Tamara no hablo de la basura del local, es algo que no tengo muy controlado".

Con humor

Con total naturalidad, el diseñador nos confesaba que lo mejor que puede hacer su amiga es "tomarse las cosas con humor, es verdad que ellos siempre están en el ojo del huracán" y recalcaba que "no me he enterado mucho de lo de las basuras, la verdad, al final no llueve a gusto de todos".