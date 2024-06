Actualización sobre el estado de salud de Julián Muñoz tras su ingreso en el hospital: "Está tranquilo"

Julián Muñoz continúa ingresado en el Hospital Universitario de Costa del Sol tratándose contra ese "cáncer galopante" que padece y sus familiares no le han dejado solo ni un solo momento. Este domingo hemos visto allí a su hija Elia, que muy amablemente ha atendido a la prensa para desvelar cómo se encuentra su padre.

"Está tranquilo y descansando" nos confesaba la hija de Mayte Zaldívar tras estar visitando a su padre en el interior del hospital. Con el rostro triste, Elia nos explicaba que "no tenemos ni idea" de cuándo le darán el alta hospitalaria.

Hace unos días, el nieto de Julián Muñoz subía a su TikTok un vídeo en el que aparecía tumbado entre bolsas de basura con una frase impactante: "Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo". Un vídeo acompañado por la canción 'Prendío' de RVFV que habla de la búsqueda del dinero... lo que originó una oleada de críticas en redes sociales.

Hoy le hemos preguntado por esta polémica a Elia, hija del que fuera alcalde de Marbella, y lo cierto es que se ha querido mantener al margen asegurando que no se ha enterado de nada: "No veo nada, no veo la tele, no veo las redes sociales, no sé de lo que me estáis hablando, no puedo comentar nada".

Para lo que sí ha tenido palabras es para contestar a todos aquellos que dudan de cómo pueden hacer frente al pago por el tratamiento de Julián en la clínica donde está ingresado y ha explicado que "estamos eternamente agradecidos a la dirección del hospital por lo que están haciendo por nosotros, por lo que concretamente han hecho por mí y en estos momentos por mi padre".