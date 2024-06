Belén Esteban carga contra la sexualidad de Marta Riesco: "No era mi marido, era mi pareja"

Tarde calentita ayer en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh'. El programa decidió organizar un cara a cara entre Marta Riesco y Belén Esteban y desde luego no decepcionó a la audiencia. El programa de Canal Quickie, que recientemente también se ha incorporado a Ten TV tras su éxito emitiéndose en streaming, ha aterrizado con todo el cargamento tras fichar a Marta Riesco para una serie de entrevistas en exclusiva.

Ahora, la que fuera reportera de Ana Rosa ha dado la cara frente a los excolaboradores de 'Sálvame', que en su momento cargaron duramente contra ella y cuya relación es más que sabido que es negativa. Sin embargo, el enfrentamiento entre Marta y Belén va más alla.

La conversación escaló hasta tal punto que la propia María Patiño tuvo que interceder para que no fuera a más el asunto. Sin embargo, el punto álgido llegó cuando la Esteban sacó la sexualidad de Marta Riesco: "Con respeto a todas las lesbianas del mundo, cuando pasó lo de Cantora yo te pregunté: Marta, ¿eres lesbiana o bisexual?".

Marta contestó, pero la colaboradora le cortó en seguida: "Con todos mis respetos, tú puedes comérselo a quien tu quieras". En seguida, Riesco contestó: "Hombre, igual que tú te pudes comer los rabos que tú quieras". A partir de este punto, la cosa fue a más: "No, perdona, yo me como el de mi marido, no de otros. Yo lo que no hago es tirarme a tíos casados". Marta en seguida sacó a la luz la infidelidad de Miguel antes de casarse, lo que provocó una reacción instantánea. "No era mi marido, era mi pareja. No era mi marido, no te equivoques. Si fueras buena periodista te informarías, no era mi marido y lo mejor que hice fue perdonarle porque reforzó mi relación, para que lo sepas", empezó a exclamar levantándose del asiento y acercándose cada vez más.

La Esteban sentenció con un: "Yo lo que no me hago es tirarme a tíos casados. Falsa, yo no voy de feminista que tú has puesto a parir a Rocío Carrasco. Te conozco y tú a mí no me la das".