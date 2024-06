Complicaciones durante el embarazo de Anabel Pantoja tras someterse a una última prueba: "Ha salido mal"

Anabel Pantoja está más ilusionada que nunca tras enterarse de que iba a ser mamá. La colaboradora televisiva anunció hace una semana que estaba esperando un bebé junto a su novio David Rodríguez en la revista 'Lecturas'. Ahora, después de que el anuncio viera la luz, "la sobrinísima" comparte su día a día y todas las consecuencias de un embarazo a estas alturas.

Entre pruebas, incomodidad, citas e infinidad de factores que han dado un giro a su vida. Esta vez, la influencer se ha llevado un chasco con el resultado de una prueba a la que tiene que someterse toda embarazada.

Eran las 6.46 de la mañana y Anabel ya estaba preparada para salir de casa. La colaboradora debía volver al hospital para repetir la prueba del azúcar: "Ha salido mal y espero que salga bien, porque me han dicho que sino es un verdadero marrón".

Para todas aquellas personas que anduvieran un poco perdidas, Anabel ha explicado un poco en qué consiste este proceso por el que está pasando: "Para los que no sepáis qué prueba estoy haciendo, es una prueba que se tienen que hacer las embarazadas para ver cómo produce tu cuerpo el azúcar con el embarazo, así que vine como hace unas tres o cuatro semanas, vine a por el líquido y me fui. Como había pasado un poco el límite ese ahora me han pinchado de nuevo, me he bebido el líquido, me vuelven a pinchar, luego otra vez...".

Una noticia feliz

Anabel y David esperan un bebé que les hace de lo más felices. Y es que "la sobrinísima" hace un tiempo que había manifestado su deseo de ser mamá y parece que finalmente va a poder ampliar la familia junto a su novio, con el que ha publicado un romántico vídeo en el que muestra su reacción tras enterarse de que estaba embarazada.