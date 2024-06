Última hora sobre el estado de salud del novio de Nuria Fergó tras una grave reacaída

Nuevo revés para Juan Pablo Lauro tras su ingreso el pasado 2 de junio en la UCI del Hospital Santa Elena de Torremolinos a causa de una neumonía producida por la bacteria neumococo. Y es que dos días después de abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos y pasar a planta, el prometido de Nuria Fergó ha sufrido una grave recaída después de que la infección haya pasado a la pleura, los tejidos que separan los pulmones de la pared torácica.

Ha sido el propio piloto argentino el que, con dificultades para hablar, relataba este empeoramiento en su estado, revelando que la única opción viable para los médicos ante esta delicada situación era operarle de urgencia para limpiar la zona afectada.

Una intervención quirúrgica prevista para las 11.00 horas de este miércoles, coincidiendo con la presentación en Madrid del último proyecto de Nuria Fergó, que va dar voz a los grandes éxitos de María Dolores Pradera en el espectáculo "Toda una vida", un homenaje a la gran dama de la canción que recorrerá los teatros de todo nuestro país en los próximos meses.

Aunque son momentos complicados, la artista no lo está pasando bien y la preocupación por su pareja es más que evidente, la triunfita ha demostrado su profesionalidad cumpliendo con sus compromisos profesionales y atendiendo con la mejor de sus sonrisas a la prensa, sin esquivar las preguntas sobre la recaída de Juan Pablo.

- CHANCE: ¿Cómo te encuentras? ¿Están operando a Juan?

- NURIA: Sí, sí, sí, es que todo, a las 11, sí, a las 11 era… Pero, bueno, estamos los dos con la energía arriba. Él tiene ganas de terminar con esto ya así que está contento de entrar en quirófano para que le quiten lo que haya mal y reponerse y venirse a casa. Y me da mucho ánimo, 'tira para adelante Nuria, que tienes que brillar…' Sí, sí, sí, porque somos un equipo. Somos un equipo y sabemos lo que en nuestras profesiones nos cuesta entonces, él ha sido el que ha cerrado esto también, entonces dice, 'ostras, me hubiera encantado estar allí contigo, pero tienes que estar, Nuria, la vida sigue'. Y él está con mi familia allí, no está solo.

- CHANCE: ¿Te han llamado ya de, se ha terminado?

- NURIA: No, no, no, es que ni he podido mirar el móvil, pero va a estar todo bien. Hay que ser muy positivo y eso es para mejor, con lo cual estaba muy contento para entrar y salir, así que...

- CHANCE: Me parece muy fuerte que sea él el que entubado, con la vía, encima te de ánimos.

- NURIA: Sí, sí, sí, porque te he dicho que somos un equipo, entonces él sabe que esto es súper importante, después de mucho trabajo y está ahí. Y yo igual, él sabe que mi pensamiento y mis energías están ahora mismo también puestos ahí para que salga todo bien.

- CHANCE: ¿Él te acompañará en las giras?

- NURIA: No tengo ni idea, pero no creo. Él es piloto, tiene su profesión, también ha conseguido su sueño de ser piloto entonces cada uno en sus profesiones. ¿Qué puede? Uf, encantada ¿qué no? No pasa nada.

- CHANCE: Qué agenda tenéis que tener para que la familia numerosa que formáis dos... ¿cómo lo hacéis?

- NURIA: Pues no lo sé. Pues organizándonos como podemos el día a día y tirando de nuestra gente de confianza, claro, familiares y cómo podemos. Como vayan viniendo las cosas, vamos solucionando.

- CHANCE: Eres una profesional, estar aquí con tu sonrisa, sabiendo lo que hay y súper generosa.

- NURIA: Porque soy muy positiva y va a salir todo bien y la vida continúa y ya está. Y la procesión, como digo yo, va por dentro. ¿Cuántas veces me he subido en un escenario que la gente no sabe ni... con los dolores que yo tenía y luego subes al escenario y no se entera ni Dios? Por eso una tiene madera de artista, porque lo aguanta todo. Un amigo me dijo, eres fuerte y puedes con esto y más, y si estás ahí es porque puedes, si no, no te lo pondría el universo. Así que pues nada, digo, hoy podría rebajar un poquito el universo para ir más relajadita a las cosas, pero bueno, nada, es lo que hay.

- CHANCE: Vemos que también Irene Villa lo apoya, está pendiente también.

- NURIA: Yo estoy feliz, sobre todo, de las muestras de cariño que está teniendo de la gente anónima, que le sigue en sus redes, que no le conocen solo por las cosas que subía de piloto y todos los mensajes tan bonitos, y que le está dando la vida allí en el hospital, porque, como sabéis, está en Torremolinos, está solo, con sus amistades que va, lo que pueden, y el hecho de poder contarlo él, cómo se siente, y todo ese cariño que le está dando la gente, le está dando la vida. Así que, desde aquí, de verdad, mil gracias por todo.

- CHANCE: Viéndole a él es como, natural como tú

- NURIA: Es que somos naturales y todo. pero si está allí, si puede medio hablar y tiene ganas de decir, 'mira, gracias por todo. Estoy aquí, estoy muy bien', pero bueno, poco a poco. Como él, se habrá visto identificada mucha gente que está en el hospital, los pobres. Pero mira, pues si a él le ha hecho bien hacerlo, pues se respeta.

- CHANCE: ¿Cuándo vas a poder verlo? ¿Vas a ir ahora?

- NURIA: Bueno, gracias a Dios que por los móviles lo veo todos los días, a cada momento con la videollamada, o sea, lo veo. Benditas telecomunicaciones, pero cuando pueda, porque date cuenta que tengo promoción hasta el sábado, última semana de la peque en el cole… Es que es un poco locura. ¿Qué hacemos?