El regreso de Kate Middleton: la Princesa de Gales reaparecerá este sábado en el desfile Trooping the Color en Londres

Posiblemente este año el Rey Carlos III de Reino Unido (Londres, 1948) no tenga mejor regalo de cumpleaños que contar con su nuera Catalina de Gales a su lado, en el balcón del palacio de Buckingham, para festejar la fecha durante el famoso y colorido desfile Trooping the Colour. De hecho, poder estar ahí él mismo es ya todo un regalo, después de unos meses retirado y a medio gas debido al cáncer. La misma enfermedad que sufre la Princesa de Gales, a quien no se le ve en público desde el pasado 22 de marzo. Pero este mismo sábado Kate Middleton pondrá fin a la sequía informativa y gráfica sobre su persona que tanto hace sufrir a su legión de seguidores en todo el planeta.

"Estoy deseando asistir al Desfile de Cumpleaños del Rey con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro", anunció ella misma en redes sociales a última hora de la tarde del viernes. Su mensaje, extenso y con muchos detalles, lo acompañó de una foto tomada esta misma semana en los jardines de Windsor: posa vestida de forma sencilla para Matt Porteous apoyada, mirando al cielo, en un árbol y rodeada por un exuberante paisaje verde. "Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Realmente ha marcado la diferencia para William –su esposo, el heredero de la Corona– y para mí, y nos ha ayudado a ambos en algunos de los momentos más difíciles", reconoce Middleton.

Kate Middleton, días atrás, en los jardines de Windsor. / MATT PORTEOUS / PALACIO DE KENSINGTON

No escatima detalles de su convalecencia. "Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien", describe. Advierte que el tratamiento seguirá "unos meses más" y que está aprendiendo "a ser paciente, especialmente con la incertidumbre" y también a "escuchar" su cuerpo, a "tomar cada día como viene" y tomarse el "tiempo necesario para sanar". Se desconoce el tipo de cáncer que padece, aunque por sus palabras queda claro que lleva unos meses complicados: "En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa". No se olvida al despedirse de dar las gracias a todos los que han compartido sus historias con ella "tan valientemente" en todo este tiempo.

Kate Middleton está de vuelta y el balcón de Buckingham será hoy más suyo que nunca con permiso del Rey.