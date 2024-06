Bertín Osborne se esconde de la prensa tras hacerse Gabriela Guillén y su hijo las pruebas de paternidad

A pesar del acuerdo amistoso al que llegaron hace justo una semana Bertín Osborne y Gabriela Guillén, y del comunicado conjunto lanzado por ambos el pasado miércoles en el que el presentador reconocía la paternidad del hijo de la paraguaya, la demanda de paternidad que interpuso la modelo hace varios meses sigue su curso legal.

Y aunque el ex de Fabiola Martínez intentó paralizar in extremis el proceso legal presentando en el juzgado un escrito de allanamiento en el que asumía la paternidad del menor, la Justicia tiene sus propios plazos. Este lunes Gabriela y su bebé acudían al Instituto Nacional de Toxicología para someterse a las pruebas de ADN -aunque el pasado 20 de mayo se las hicieron en un laboratorio privado, y a raíz del resultado positivo Bertín dio el paso de reconocer a su hijo- y todo apunta a que en los próximos días será el cantante el que tenga que cumplir con este trámite judicial.

Ajeno a este tema y a la espera de que la Justicia se pronuncie después de asumir la paternidad del bebé de Gabriela, el presentador está completamente volcado en su trabajo. Y tras su fallido y polémico concierto del pasado 13 de junio en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix, Bertín sigue cumpliendo con sus compromisos y le hemos sorprendido llegando a una grabación a pesar de sus intentos para no ser captado por las cámaras.

Sin perder detalle de lo que sucedía a su alrededor, el chófer que acompaña siempre al artista ha hecho varias maniobras y ha pedido al conductor de una furgoneta que se interpusiese entre su coche y la prensa para que su jefe pudiese entrar tranquilo a su programa.

Una estrategia que no le ha dado resultado, puesto que Bertín no ha tenido más remedio que pasar por delante de los reporteros y enfrentarse a las preguntas sobre las pruebas de ADN a las que se han sometido Gabriela y su bebé y a las que también tendría que someterse él de modo inminente. Sonriente y conversando muy cómplice con dos chicas, el artista ha guardado silencio y ha evitado confirmar si finalmente tendrá que hacerse las pruebas de ADN o no. El momento, ¡a continuación!