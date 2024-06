Carmen Borrego estalla contra Gustavo tras su sonada ausencia en la misa por María Teresa Campos: "Me tiene bloqueada"

La familia Campos vivió la tarde de ayer una velada de recuerdo en memoria de su madre a la que se presentaron con profunda tristeza (y rechazo a la prensa). Las hermanas llegaron por separado y prefirieron mantener un perfil callado ante la prensa, aunque Terelu optó más por la hostilidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las sonadas ausencias.

Y es que la familia decidió realizar una ceremnia privada (que además no era privado), por lo tanto quedaron muchos seres queridos de la presentadora televisiva fuera de sus planes. Uno de ellos fue Gustavo, chófer y persona muy cercana a la presentadora. Al parecer, esto no le sentó nada bien al exconcursante de GH VIP, que salió a expresar su descontento al respecto.

Harta de las cosas que se han dicho sobre la misa de su madre, Carmen Borrego ha salido a dar la cara en 'Vamos a Ver' y ha aclarado los motivos detrás de la no invitación a Gustavo. "Mi hermana y yo tanto en vida como no de mi madre hemos respetado a todas las personas cercanas a ella. Lo que me parece mal, lo que me cansa, lo que me harta, es que cada vez que hacemos algo por mi madre se pongan a no respetar a la familia de mi madre. No se amparen más en el amor a mi madre, porque el amor es respetarnos también", expresó Borrego.

La colaboradora fue contundente: "Sentarte en un plató de televisión a decirme que no te hemos invitado cuando tú mismo has reconocido que me tienes bloqueado... Pongamos las cartas bocarriba todos, hagamos las cosas por amor a mi madre". Además, Carmen ha añadido que "Gustavo la tiene bloqueada desde hace dos meses".

No obstante, también se pronunció sobre la invitación a Meli, quien habló personalmente con ella antes de asistir. Ante la insistencia de Alessandro Lequio con respecto a que no le invitaron, Borrego volvió a incidir en el problema: "Yo llamo a Meli para pedirle un favor porque nunca he tenido un problema con ella y en ese momento me pregunta si íbamos a hacer algo por su fecha de cumpleaños. Cuando hablo con mi hermana la persona con la que hablo es con Meli para que venga".