Pilar Llori se reencuentra con Luitingo tras su ruptura: "No sabéis la sensación que me da"

Pilar Llori tomó la decisión de encadenar realities tras su paso por Gran Hermano VIP y su entrada en 'Los vecinos de la casa de al lado'. La cincursante ha vuelto a la pequeña pantalla para convivir con otros compañeros conocidos en los realities más recientes de la televisión y que tiene un formato muy similar a GH.

Precisamente entre las cuatro paredes de la casa de Guadalix de la Sierra, Llori comenzó una historia de amor con Luitingo que llamó la atención de la audiencia. Sin embargo, más llamativa fue su fulminante separación después de que al sevillano comenzara a acercarse a la que en la actualidad es su pareja, Jessica Bueno.

Esta misma situación provocó un enfrentamiento directo entre Llori y la pareja, y parece que la tensión aún sigue ahí. Todo ha ocurrido a raíz de que 'Los vecinos de la casa de al lado' ha decidido premiar a los concursantes dentro del 'trastero' con la visualización de una película de la casa: 'Operación Camarón'.

Esta elección ha sido la que ha provocado la inminente reacción de Pilar Llori, que nada más escuchar los primeros acordes de la banda sonora ha sabido que, efectivamente, tenía que reencontrarse de alguna manera con Luitingo. Y es que la concursante es conocedora de que el artista fue el encargado de poner música a esta película y su reacción ha sido instantánea.

Pilar estaba junto a Álvaro Boix y Álex Girona, junto a los que se sentó para disfrutar de la película: "¡Ah! Ya lo he visto". Sin embargo, los concursantes decidieron bajar el tono de voz y apenas se entendió lo que decían. "Esta canción... Esta en la edición y venga, y una, y otra...", contaba Pilar. La cosa ha continuado en mitad de la película: "De verdad, no sabéis la sensación que me da escucharle. Es un canteo, de mal...", ha dicho la concursante tras taparse los oídos.