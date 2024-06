Kiko Jiménez, irreconocible tras su separación de Sofía Suescun: "Peor no puede quedar..."

Kiko Jiménez no ha parado desde que regresó de Honduras. El que fuera uno de los últimos concursantes en pie dentro de Supervivientes ha tenido el tiempo en contra para reencontrarse con su novia, Sofía Suescun, que tras un tiempo al margen de Telecinco la cadena ha sorprendido con una reincorporación a lo grande: fichando por 'Supervivientes All Stars'.

Así estaban las cosas cuando pudieron reencontrarse: ella con el aspecto propio de una persona que todavía no ha pasado por un concurso de supervivencia, y otro que lleva sin hacerse un corte de pelo durante días. Precisamente una de las primeras cosas que decidieron compartir con el mundo fue el cambio de look que Suescun intentó con su novio, aunque no hubo por medio ningún corte de pelo, sino una buena capa de gomina para estar lo más presentable posible en plató durante las galas.

Sin embargo, con la ausencia de la influencer, que ya ha aterrizado en Honduras, ha sido su suegra la que ha echado mano de la tijera. Maite Galdeano se encargó del pelo de Kiko, que finalmente ha tenido que pasar por la peluquería para arreglar el destrozo.

"Estoy sudando, haz lo que tú quieras, tío... Ya después de lo que me hizo la Maite el otro día... Peor no puede quedar", le comentaba al peluquero. Ante la pregunta de quién le había hecho eso en el pelo, fue claro: "Mi suegra, que me quiere joder la imagen para que yo no vaya a los platós y vaya ella". Y es que la relación entre Maite y Kiko es impecable y así lo demuestran también ante sus seguidores.

Kiko Jiménez ha compartido todo el proceso de su antes y después antes sus seguidores, con su cuñado también presente: "Madre mía, igualito que antes". Listo para la acción y bien vestido, Kiko ha acudido a plató para "ver a su niña", a la que acompañará en su proceso al igual que ha estado haciendo ella durante los últimos meses.