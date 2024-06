La conocida creadora de la 'dieta de recorte' en Tiktok denuncia la agresión de una familiar: "El primer puñetazo pude pararlo, el segundo no""

El mundo de Internet es un auténtico misterio, sobre todo en redes sociales como TikTok. El algoritmo irresoluble contiene unas extrañas preferencias que tan pronto potencian un contenido que normalmente no se haría viral, pero que termina calando en una audiencia que lo coje y no lo suelta durante un tiempo.

Es lo que ha ocurrido con una figura tan conocida en España como fue durante un tiempo en el universo de las redes sociales 'Andrea Colas Channel'. Para quien no sepa quién, se trata de una mujer de treinta años que comenzó a compartir con sus seguidores su dieta de recorte para adelgazar. Desde entonces y diariamente, la creadora de contenido compartía con su comunidad un vídeo recopilatorio donde mostraba todas sus comidas diarias.

Aunque parezca un contenido totalmente normal, la excentricidad de las comidas es la que provocó que la audiencia se le echara encima. No obstante, Andrea ha seguido adelante con su contenido, hasta que en las últimas horas ha cambiado un poco el discurso después de haber sufrido una agresión física por parte de una familiar: "Próximamente me veréis algo magullada y os voy a explicar qué ha pasado... Tengo una prima de unos 20 años que ha soltado toda su rabia contra mi por poner una caja con tomates para el abuelo en su coche... (Ella hace Kick boxing y yo no lo sabía) Surrealista, más adelante os compartiré mejor qué ha ocurrido. Estoy en el hospital pero estoy bien, aparentemente y por suerte, aún estoy esperando a la médica".

Andrea compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía con el ojo izquierdo magullado, un moratón en el párpado y un arañazo en la mejilla, y más tarde ha salido a explicar más a fondo cómo ocurrió el conflicto y ha confirmado que lo pondrá en mano de las autoridades.