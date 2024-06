Terelu Campos aclara cuál es su relación con Carlo Constanzia tras el anuncio del embarazo de su hija: "He decidido no hablar con él"

La familia de las Campos parece no dejar lugar para otra familia que pueda ocupar el centro mediático. Tras la polémica entre Carmen Borrego y su hijo, le llega el turno a su hermana. Y es que hace tan solo unos días la revista '¡HOLA!' lanzaba revelaba en exclusiva el embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, fruto de su relación, que duró cinco meses.

Hasta el momento, Terelu había decidido mantener el silencio y darle a su hija la oportunidad de contar las cosas a su modo, pero '¡De Viernes!' ha sido el espacio en el que la colaboradora televisiva se ha abierto en canal. Y es que, tal y como ha contado, ha estado dos meses guardando el secreto y sin contarle nada a nadie, a pesar de que Alejandra le dijera que podía contárselo a alguna amiga. Pero, ¿cómo fue esa conversación en la que le dio esta inesperada noticia?: "Yo me enteré del embarazo de Alejandra de sopetón, como ella ha contado en la revista. En medio de una conversación con diferencias por otro asunto me lo soltó así, sin esperármelo, y le dije 'ah vale".

Su relación con Carlo

Con respecto a lo que piensa Terelu del futuro papá de su nieta, lo cierto es que todavía no han tenido tiempo de conocerse: "Yo lo conozco muy poco, pero lo que he visto me gusta, aunque he decidido no hablar con él sobre el tema del embarazo, no quería ponerle en esa situación, yo esto solo lo hablé con mi hija. Lo que le dije a mi hija desde el primer momento es que yo iba a aceptar y apoyar cualquier decisión que ellos tomasen, más en concreto mi hija, porque aunque suene mal yo creo que esta decisión es más cosa de la mujer".

Tratándose de una relación sometida a la crítica pública, Terelu ha aclarado que cree que lo que tienen es de verdad: "Yo no he visto nunca a mi hija como la veo con este chico, está muy enamorada de Carlo". Yen cuanto a una posible boda, la colaboradora no cierra la puerta: "A lo mejor me dan otra noticia bomba y me dicen que se casan..."