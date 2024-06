Miguel Frigenti estalla contra la madre de Adara tras su regreso a Supervivientes: "No me la creo nada"

Este pasado jueves los Cayos Cochinos reabrían sus puertas para acoger a sus nuevos inquilinos tan solo dos días después de haber despedido a los concursantes de la edición 2024, una, sin duda, de las más polémicas de la historia del concurso. Diez leyendas del reality, ponían rumbo a Honduras para competir en la versión All Stars del programa. Los mejores, los más destacados, los más queridos o los más odiados -depende de a quien se le pregunte-, han regresado para pisar aquellas playas en las que ya dejaron huella en su día.

Esta es, por tanto, una edición histórica. No hay duda. Ya lo era antes de que comenzara, por tratarse de la primera, y ahora también lo es por ser la única en los más de 20 años de reality en el que una de sus participantes abandonaba incluso antes de llegar. Y Adara Molinero, la la que fuera subcampeona de la edición 2023, no ha podido siquiera tirarse del helicóptero.

Descompuesta, rota en llantos y presa de un ataque de pánico, la influencer decidió poner punto y final a la aventura antes de iniciarla. Porque recuperarse de una experiencia tan extrema como la que es ‘Supervivientes’ no es sencillo. Al contrario. Deja secuelas, tanto físicas como mentales. Y, aunque las heridas parecen cerradas, nada más lejos de la realidad. Tardan mucho en cicatrizar como es debido y muy poco, sin embargo, en reabrirse. "Lo pasé muy mal. Me he equivocado viniendo", le decía Adara a su compañera Olga Moreno. "Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez. Tengo terror. Es que he estado aquí hace muy poco tiempo, no puedo volver a vivir lo mismo. Es durísimo", le confesaba más tarde a Bosco Martínez-Bordiú ya subida en el helicóptero.

Pelea por Twitter

Ahora bien, a pesar de que las lágrimas de Adara Molinero eran reales, no todo el mundo se las ha creído. De hecho, a la ex concursante de ‘Gran Hermano’ le han llovido multitud de reproches en redes sociales, siendo una de las voces más críticas la de su ex amigo Miguel Frigenti. El periodista, habitual colaborador en programas de la casa, escribía un tuit con el que hacía estallar a la madre de Adara, Elena Rodriguez. “No me creo nada. Esta peli ya la he visto”, ponía sin miramientos en la red social X Frigenti tras la negativa de Adara a saltar del helicóptero. “Para un poquito por favor, no tienes ni idea”, le contestaba inmediatamente Elena Rodriguez.

“Ojalá alguien le hubiera dicho a Adara que parara hace unos meses cuando me puso verde públicamente por decir que me gustaba el concurso de una compañera tuya, pero no paró. La diferencia es que yo no estaba concursando en ningún reality, solo hacía mi trabajo”, exponía Miguel en referencia al apoyo que le dio a Icardi en 'GH Dúo'. “Espero que tu hija se componga y disfrute de la experiencia”, terminaba un tuit que no calmaba, sin embargo, a la madre de Adara. “Te da igual machacar a las personas cuando están sufriendo”, le reprochaba directamente Elena.

“¿Decir que hay actitudes que ya he visto es machacarla? La crítica nunca puede ser un ataque, y menos cuando no le he faltado el respeto. Para ser el quinto reality de tu hija, te veo muy poco preparada para las críticas. Os gusta mucho usar las redes para ejercer presión, pero yo ya soy muy mayor para las imbecilidades. Si no queréis opiniones, no vayáis a realitys. No pienso contestarte más ni entrar en estas tonterías”, escribía finalmente Miguel Frigenti zanjando definitivamente la discusión.