Ginés Corregüela lanza un controvertido mensaje a Yaiza tras su separación: "Que te vaya bonito"

A una semana de que Ginés Corregüela confirmara los rumores de ruptura con Yaiza Martín, el exconcursnte de 'Supervivientes' ha vuelto a la carga con una indirecta de alta tensión. Y es que la que se convirtió en una de las parejas más mediáticas de la televisión tras su paso por el reality ha vuelto a saltar a primer plano tras las versiones de ambos.

"Que te vaya bonito, que no te vaya mal y que el tiempo te deje donde tengas que estar", acaba de publicar a través de sus redes sociales Ginés. Y es que 'el rey de los bocatas' parece estar pasando un momento duro en su vida y ya ha dejado caer unos cuantos dardos contra su ex: "Intentas ser fuerte pero te vas hundiendo. Ya se hablará tood cuando tenga que hablarse".

Encontronazo

Sin embargo, el momento más tenso estaba a punto de ocurrir, puesto que el programa 'Fiesta' provocó un encontronazo enter ambos. Y es que mientras Yaiza contaba su versión, apareció Ginés para hacer lo propio, a lo que su expareja contestó: "No quiero ninguna garrapata más que me chupe la sangre. Es una cosa de dos y se podía quedar de la mejor manera por todo lo que hemos vivido y todo lo que nos hemos querido. No quiero que me afecte ni a los míos nunca más".

Ojo, porque Ginés fue claro respondiendo: "Voy a pasar de las amenazas de esta señora, lo único que digo es que el tema va con mi hija, no sé por qué metes a terceras personas que no tiene por qué meterlas".

A lo suyo

Lo que Ginés ha querido dejar claro es que quiere estar centrado en su vida privada, ya que su padre también está en un estado de salud bastante delicado: "He puesto las cosas en una balanza y he decidido luchar por mi familia. Yo ya paso de hablar, cuando tenga que hablar lo haré tranquilamente".