Laura Escanes revela nuevos detalles sobre su divorcio con Risto Mejide: "Lo viví como un fracaso"

Han pasado años desde que el mundo mediático se paralizara tras el anuncio del divorcio de Laura Escanes y Risto Mejide. La pareja, que estuvo sometida a la crítica desde los inicios de su relación, decidía poner fin a su romance con una hija de por medio siete años después. Sin embargo, la polémica ha seguido haciéndose notar con los años, puesto que poco a poco los protagonistas han dejado caer algún que otro detalle.

Desde los comentarios de Laura acerca de la diferencia de edad entre las parejas hasta las declaraciones sobre sus declaraciones pasadas, la influencer se muestra muy sincera a la hora de dar su opinión y admitir sus vivencias y aprendizajes a raíz de sus dos relaciones conocidas. Y es que tras un largo matrimonio, Escanes sorprendió con el anuncio de que se había ilusionado de nuevo con Álvaro de Luna, aunque aquella relación, según lo que han mostrado indirectamente en redes, podría haber acabado de la peor forma posible.

Ahora, Laura ha vuelto a sorprender con nuevas declaraciones en el podcast de su compañero de profesión Darío Mh. Y es que, tal y como ha contado la influencer, ella "siempre había creído en el amor para toda la vida" y "no quería que su hija viviera la separación de unos padres". Cuenta Laura que "sentía un fracaso" de que su hija no creciera en "una familia feliz".

"Yo soy hija de padres separados y como he vivido eso decía que eso no le iba a pasar nunca a mi hija. Creo en el amor para toda la vida, o creía. No puedes evitar algunas cosas", se sinceraba la exmujer de Risto Mejide.