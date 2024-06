Violeta Mangriñán sorprende con un anuncio inesperado tras sus dos embarazos: "En abril y si todo sale bien...,"

Violeta Mangriñán no dejaa de sorprender a sus seguidores. La influencer, surgida de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', saltó a la fama tras participar en 'Supervivientes' y consolidar su faceta como creadora de contenido en redes. Esta experiencia en el reality le cambió completamente la vida, ya que aquí conoció a su actual pareja, Fabbio, con quien ya tiene dos niñas en común.

Sin embargo, Mangriñán ha sabido compaginar la vida profesional con la familiar y de momento presentará dos sorpresas a la vez: la apertura de su esperado negocio 'Maison Matcha' y, ahora, su regreso a la vida estudiantil. Y es que Violeta ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado el paso de empezar una carrera universitaria.

"Los sueños se cumplen... si tienes el valor de perseguirlos", escribía la influencer en sus redes sociales tras mostrar la captura de "matrícula confirmada". ¿Qué carrera empezará a estas alturas la influencer? Pues la de nutrición.

"Estudiante a los 30 pero nunca es tarde si la dicha es buena... Vuestra futura nutricionista de confianza", contaba a sus seguidores esta influencer con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram. No obstante, sus planes de estudio no se cumplirán, si todo sale bien, hasta el año que viene: "Chicas empiezo a estudiar en Octubre un curso intensivo de forma on line en la UOC, me examinaré en abril y si supero ese examen podré matricularme por fin en nutrición y dietética. Los que lleváis unos años aquí sabéis que es mi sueño estudiar nutrición, mi asignatura pendiente, me matriculé hace 3 años y por motivos obvios lo fui posponiendo. ¿Como haré para prepararme la prueba de Abril y posteriormente sacarme la carrera? No lo sé, organizándome lo mejor que pueda. Solo sé que siempre consigo lo que me propongo, y si no lo consigo, lo peleo hasta el final. Mi madre se sacó una oposición sola con dos niñas, trabajando 9/10 horas al día, y lo consiguió. Ya sabéis a quien me parezco".