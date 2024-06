Edmundo Arrocet rompe su silencio sobre el embarazo de Alejandra Rubio y desvela nuevos detalles: "El tiempo me vuelve a dar la razón"

Convertida en uno de los azotes públicos de la familia Campos, Gema Serrano ha sido la última en reaccionar al sorprendente embarazo de Alejandra Rubio tras apenas 5 meses de relación con Carlo Costanzia. Y, demoledora, vuelve a acusar a Terelu Campos y a Carmen Borrego de preocuparse nada más de "hacer exclusivas para ganar dinero", incluso con una noticia como la futura maternidad de la nieta de María Teresa Campos.

"El tiempo me vuelve a dar la razón. Trabajar lo justo. La hija de Terelu decía que no era personaje público, trabajaba solamente comentando la vida de los demás, y ahora ha dado una exclusiva y se ha convertido en un personaje público, ¿no? Veremos a ver hasta dónde le llega, porque, claro, ya hemos empezado... y no hay más razón que el dinero. ¿Cuánta gente se queda embarazada y no va directamente a una revista a contarlo? Lo que le priva a esa gente en el sentido de trabajo es...es el dinero. Y de ahí, cualquier cosa" sentencia demoledora.

Y es que Gema no tiene ninguna duda de que "por dinero ellas aguantan lo que haga falta aunque hacen siempre lo que dicen que no van a hacer. Hacen que la mentira de cualquiera sea verdad". "A mí no me sorprende nada de lo que haga la familia Campos porque, previo pago de su importe, hacen cualquier cosa. Ponen verde a cualquier persona, dicen cualquier cosa o se inventan cualquier cosa para hacer una serie. Sí, o sea que no me sorprende absolutamente nada. Veréis como Mar Flores no se sienta a hablar de lo que pasa con su hijo y también es un personaje público" añade, comentando sin piedad la entrevista de Terelu en '¡De viernes!'.

Sin pelos en la lengua, la íntima amiga de Edmundo Arrocet afirma que a las hermanas Campos "les ha venido muy bien que la niña se haya quedado embarazada por ese motivo, porque ya tienen un algo más. El chollito del niño -José María Almoguera- se les estaba acabando porque ya... El hijo de Carmen Borrego no hablaba. Por tanto, ahora lo que les viene bien es tener algo más. Mira, qué casualidad".

Gema ya ha hablado con Bigote sobre el embarazo de Alejandra y, como desvela, al ex de Teresa Campos "obviamente le hace gracia porque lo que estuvimos hablando es que se vuelve a confirmar lo que nosotros hemos dicho". "Edmundo me dijo, 'lo único que falta es que haya un embarazo en la familia'. Y claro, cuando se confirmó le escribí y me dijo eso, y no nos sorprende absolutamente nada. Lo sorprendente es que hiciesen unas declaraciones gratis. O que hiciesen una donación a las mujeres contra el cáncer que tanto luchan. Eso sería sorprendente. Pero que hagan una exclusiva, a mí no me sorprende nada" asegura.