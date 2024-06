Marta muestra la joya que ha guardado durante años tras su separación y embarazo: "Toda la vida"

Marta Riumbau no puede estar más emocionada con esta nueva etapa que le está tocando vivir. La influencer, que hace tan solo unos meses anunciaba su separación de Diego Matamoros, le contaba a sus seguidores al poco tiempo que estaba esperando un bebé sola.

Desde entonces, le han seguido las buenas nuevas, y es que Riumbau mantiene al día de los avances y las decisiones a sus seguidores. En plena mudanza de sus padres, la influencer ha recuperado alguna de sus reliquias, entre las que destaca una joya familiar que no puede tener más sentido en la actualidad: los pendientes que llevaba cuando era un bebé.

"Yo cuando le dije a mi madre que iba a tener una niña le dije que tenía como misión encontrar los pendientes más parecidos posibles a los que tenía cuando era un bebé, y me dijo mi madre que los conservaba", contaba Marta, que tiene pensado llevarlos a arreglar para que su hija pueda ponérselos sin ningún tipo de riesgo.

Más cerca del gran día

El embarazo de Marta Riumbau ya está en ese momento en el que va siendo hora de decorar la habitación de su niña. Ilusionada y manos a la obra, la ex de Matamoros se puso manos a la pbra para sacarlo adelante ella sola y compartirlo con sus seguidores: "Empieza un momento muy dulce que es montar la habitación. Voy paso a paso. Hoy os enseño lo que he puesto en lugar de papel pintado. Son unos vinilos de tela que puedes poner y quitar cuantas veces quieras (así que si me equivocaba, no pasaba nada). Compré 4 diferentes para hacer mi propia composición y cuando esté todo montado si veo que queda recargado, puedo pasar algunos al lado de la cuna. Mil gracias porque esto lo he econtrado por vuestras recomendaciones. ¡Espero que os guste! A modo reflexión: me pensé muy mucho no coger el vinilo que tenía una estrella rosa por demonizar ese color ya que se asocia a un genero, pero me pareció taaaaaan bonito ese tono que lo compré igualmente. Los colores no definen nada, es un color precioso, fin".