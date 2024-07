Anabel Pantoja se pronuncia sobre sus planes de boda con David Roal: "No sé si algún día volveré a casarme"

El mundo mediático se ha volcado sobre dos embarazos que han cogido a la audiencia totalmente desprevenida: Alejandra Rubio y Anabel Pantoja. Y es que se han convertido en dos figuras completamente polémicas en torno a las que rondan unas cuantas preguntas: situación sentimental, planes, sexo del bebé...

En lo que respecta a "la sobrinísima", la principal polémica se centrado en torno a una probable infidelidad de David Rodríguez que se habría producido una vez Anabel ya estaba embarazada. Rumores aparte, la pareja continúa con su vida sin pronunciarse al respecto y prefieren hacer caso omiso de las cosas que circulan por el medio y las redes, disfrutando del embarazo y de 'Villa panto'.

Y es que Anabel todavía no ha puesto pausa en su carrera profesional y continúa a lo suyo, asistiendo a eventos y participando como tertuliana en 'Supervivientes All Stars'. Tampoco deja apartada su faceta de influencer y mantiene a sus seguidores informados del avance de su embarazo. Esta vez, parece que hay algo que ha emocionado especialmente a "la sobrinísima", que ha compartido a través de sus redes sociales un pequeño detalle que le gustaría incluir en su boda, si es que algún día vuelve casarse. Un concierto en plena ceremonia con la que cautivar a los presentes sería ideal para la influencer: "No sé si algún día volveré a casarme pero este señor tiene que estar cantando esto. Qué cosa más bonita".