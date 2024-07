Actualización sobre el estado de salud de José Luis Gil: "Contento por la tregua que nos está dando este verano"

José Luis Gil se encuentra completamente alejado del mundo mediático y de su trabajo en la actuación desde hace ya tres años. El reconocido actor español sufrió un ictus en el año 2021 que le dejó secuelas en su estado de salud y desde entonces han sido contadas las veces que se le ha visto públicamente.

La mayoría de estas reapariciones vienen de parte de su hija Irene Gil, que se encarga de informar sobre el estado de salud de su progenitor cada cierto tiempo a través de redes sociales. Hace unos días y tras una ausencia que había levantado las sospechas del mundo mediático, Gil ha hecho una nueva publicación en la que puede verse a su hija junto al abuelo y donde ha compartido con sus seguidores cómo avanza José Luis Gil.

"Parece que vuelven los rumores, aquí seguimos, ¡vivo! ¡Orgulloso de su nieta, no me extraña, es una crack! Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. ¡Feliz verano a todos!", escribía en su cuenta de Instagram Irene Gil. Recientemente, Aragón TV dedicó un especial al actor en el programa 'Tenía que ser de aquí', presentado por la actriz Itziar Miranda.

Por el programa pasaron su hija Irene, además de su compañera de profesión Ana Ruiz y Josema Yuste. Y es que el programa se ha volcado con su vecino, que lleva décadas llenando platós, tarimas y oídos (cabe recordar que era el doblador de Buzz Lightyear). "Cuando nosotros éramos pequeños mi padre no hacía teatro y nosotros nos hemos criado en salas de doblaje", confesaba durante esta entrevista Irene Gil.