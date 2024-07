Anabel aconseja a Alejandra Rubio dejar la televisión tras su sonado embarazo: "No veo nada"

El 'boom' de los embarazos sorpresa han enloquecido el mundo mediático. Desde las influencers a las colaboradoras con un perfil más televisivo, las sorpresas de las maternidades han venido por todos los costados. Sin embargo, hay un par de nombres que resuenan con más fuerza que cualquier otro tras vender ambas la noticia como exclusiva.

Tanto Alejandra Rubio como Anabel Pantoja han revolucionado este 2024 con el anuncio, al que han seguido los respectivos rumores en torno a sus relaciones. Sin embargo, el caso de la hija de Terelu, que viene de una familia enormemente mediática, es el que se encuentra ahora mismo en el centro de toda la polémica.

Quien ha salido a defenderla ha sido su compañera Anabel, que ha querido aconsejarla frente a todo el "boom" mediático tras ser preguntada por la prensa: "Estando en su estado es inevitable ver la tele porque ella no ve la tele, pero le daría el consejo de que no viera nada y disfrutara de lo que tiene ahora mismo en su barriguita. Que no vea nada y que escuche solo sus críticas y la de su madre".

Con respecto a cómo llevaba ella las críticas, también ha sido clara: "No veo nada, no entendería una crítica ante una noticia de un embarazo. Me parece absurdo y cuando se dice lo de que lo ha vendido, bueno, ¿quién lo va a vender si no lo hacen sus padres, el resto? Está en su pleno derecho de hacer lo que le de la gana".

Ella, personalmente, admite que "no le afecta" porque no hace caso a las críticas, y sobre todo en su caso y tratándose de un embarazo.