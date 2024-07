El embarazo de Marta Riumbau cogió a todo el mundo desprevenido. Tan solo unas semanas antes, la expareja de la influencer, Diego Matamoros, había anunciado su separación tras dos años de relación, aunque aseguró mantener una muy buena relación con ella e incluso manteniendo la convivencia de manera temporal. Sin embargo, la decisión de Marta fue totalmente unilateral, puesto que será madre soltera.

Ahora Riumbau, que se ha unido al club de las influencers que serán mamás este 2024 casi a la par, mantiene al tanto de cómo avanza todo a sus seguidores. En esta ocasión, la influencer ha afrontado el test O'Sullivan, que se trata de una prueba que mide sus niveles de azúcar en sangre durante el embarazo, con su respectivo ayuno. "Estoy ya que me subo por las paredes", contaba Riumbau desde el coche antes de enfrentarse a la prueba.

Este test incluye la ingesta de un zumo con glucosa para repetir la extracción de sangre, al que Riumbau le tenía un poco de miedo al principio, pero que después parece haber salido mejor de lo esperado: "Me ha parecido hasta bueno, la gente lo pinta tan mal que me esperaba lo peor, eso sí, ahora estoy un pco mareada, pero bien. a esperar a que me saquen sangre unas cuantas veces más".

¿Acompañará Matamoros a Marta el día del parto?: "No veo necesario que nadie me acompañe" / Marta Riumbau vía Instagram

Con la prueba pasada y el mareo que suele ocurrirle a algunas mujeres que pasan por la prueba, Marta ha resuelto una de las dudas más frecuentes: ¿Acude a las pruebas y consultas acompañada? "Siempre me preguntáis, voy sola a todas las visitas del médico y a los controles, pero por el momento no veo necesario que nadie me aocmpañe. El día del parto sí, pero antes no (de momento)". Eso sí, Marta no especifica si esta persona será algún familiar cercano.