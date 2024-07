Christofer, ex de Fani Carbajo, deja la puerta abierta a una posible reconciliación: "El tiempo dirá si tenemos que estar juntos"

Christofer acaba de revolucionar las redes sociales tras hacer pública su ruptura. El que fuera participante en 'La Isla de las Tentaciones' junto a la que era su pareja en aquel momento, Fani Carbajo, había rehecho su vida con Clara, pero parece que el amor no ha triunfado o que, al menos, no era el momento para esta pareja tan feliz.

Las sospechas habían comenzado después de que los seguidores del influencer se percataran de que ya no publicaba nada en pareja. Tras semanas de incertidumbre, ha sido el mismo Christofer el que ha decidido terminar con los rumores respondiendo a través de los comentarios en una publicación que subió recientemente. Y es que había quien aseguraba que dicha relación había comenzado por un tema de fama, pero él se ha encargado de desmentirlo: "No chicos, ella no quería fama para nada, lo que pasa es que nuestro caminos se separan, cosas que pasan, pero es una persona maravillosa y espero que lo respetéis y que no ataquéis sin motivo. Gracias".

Tras hacerlo público, sus seguidores han salido a mandarle su apoyo: "Es porque te queremos y queremos verte feliz y que nadie te haga daño", a lo que él contestaba con un escueto "gracias". La encargada de destapar este comentario y abrir la veda ha sido la creadora de contenido en redes 'La Cuernis', que incluso consiguió que Christofer le contestara y compartiera los motivos reales detrás de la separación: "Nada, nos vemos muy poco. Yo con mi trabajo y mi local apenas tengo tiempo y bueno, se ha ido apagando un poco. Lo hemos dejado pero bien, el tiempo dirá si tenemos que estar juntos. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es que nadie la atque por falta de información. Nuestros caminos se separan y el tiempo dirá si tenemos que estar juntos".