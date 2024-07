Marta Riesco anuncia su boda, mudanza y maternidad con Alejandro Caraza: "En septiembre"

Marta Riesco está feliz. Tras tocar fondo, perder su puesto de trabajo como reportera y atravesar la peor etapa de su vida después de su polémica ruptura con Antonio David Flores, la periodista ha resurgido de sus cenizas y confiesa que está en su momento más dulce. A su aplaudido regreso a la pequeña pantalla como una de las grandes protagonistas de 'Ni que fuéramos... Shhh' -donde asegura que se siente valorada y ha recuperado el cariño del público- se une su relación sentimental con el cantante Alejandro Caraza.

Se conocieron hace poco más de un mes en la grabación del nuevo videoclip del andaluz y, como confiesa, fue un flechazo instantáneo. Desde entonces no se han separado y es habitual verles presumiendo de su felicidad en sus respectivas redes sociales. Y tan afianzada está su historia de amor que no han dudado en oficializarla en la presentación del último tema de Alejandro en Sevilla.

Un debut como pareja en el que Marta se ha acordado de Antonio David, de Rocío Flores, y de Olga Moreno, y en el que además ha sorprendido con su demoledor ataque a Alejandra Rubio, a la que define como "una nini venida a más" cuyo único mérito es pertenecer a la familia Campos. ¡Disparando a dar!

- CHANCE: Menudo día.

- MARTA: Sí, por todo en general, la verdad que un día muy especial, muy contenta de estar en Sevilla y apoyando a Alejandro, muy feliz.

- CH: Presentación oficial de su nueva canción, un nuevo single en el que sales.

- MARTA: Sí, donde nos conocimos hace un mesecillo y súper feliz, rodeada de su familia, también ha venido mi mama, mis amigas, súper contenta. Ya nos habíamos conocido las familias, fuimos prematuros, pero a los medios sí, creo que sí, que es la mejor oportunidad para que nos conozcan en conjunto.

- CH: Cómo ha sido trabajar juntos.

- MARTA: Al principio me hacía tilín, yo decía qué vergüenza que me está gustando este chaval y tengo que grabar con él. Fue muy gracioso, fue como una cita, no nos conocíamos de nada, nos fuimos a Sevilla a grabar y desde que le vi dije 'es mi crush'. Sabía que era para mí, pero si no lo era me daba igual, iba a ir a por él. Pensaba que todo se había terminado con Antonio David, que jamás me iba a enamorar, ha tenido que pasar un año y pico pero estoy súper contenta, súper feliz, súper tranquila y nada que ver con el amor de antes, por suerte.

- CH: Pasado pisado.

- MARTA: Vamos, pesadísimo. No me acuerdo ya nada de él, al principio cuando estaba con otros chicos lo tenía en mente pero ya llevo muchísimo tiempo en otra cosa, súper feliz desde que di el paso de ir a terapia, de olvidarme de las cosas malas, la vida me ha empezado a sonreír. Ya tengo como indiferencia hacia él, me da igual.

- CH: Te ves casándote.

- MARTA: Me encantaría y además en Sevilla. A finales de julio se va a venir una temporada conmigo a Madrid y estamos viendo para irnos a vivir juntos en septiembre.

- CH: Te gustaría ser mamá.

- MARTA: Me encantaría, estoy para congelarme los óvulos, lo mismo no me los congelo…

- CH: Como Alejandra Rubio.

- MARTA: Bueno, a ver… no. Sería un poco más mayor que ella, sería mejor que Alejandra yo creo. Ahora mismo llevo el mismo tiempo conociéndole que ella con Carlo cuando se quedó embarazada, pero sería solo eso lo único que tenemos en común. No me gusta nada, al final la considero una 'nini' venida a más, no es consciente de que solo interesa por su vida privada y solo la conocemos por ser familia de quién es. No sé qué siente que es ahora mismo, estoy con mi amiga Belén Esteban, es un poco Beyonce. No entiendo nada de lo que ha hecho.

- CH: Enterrada el hacha de guerra con Belén Esteban.

- MARTA: Es mi amiga, es mi súper amigui, la gente no se lo cree pero desde que nos insultamos bien y nos dimos bien, creo que las dos nos quedamos súper a gusto y a partir de ahí es una persona que le tengo un montón de cariño, a lo mejor ella a mí no, pero creo que al final estamos viéndonos todos los días, tantas horas y compartimos un montón de confidencias, muchos cachondeos, nos reímos muchísimo.

- CH: Y con Rocío Carrasco un acercamiento también.

- MARTA: Bueno, a ver, al final creo que en un principio no entendí nada de lo que ella estaba viviendo, cómo lo vivió, pero ahora cuando me ha pasado algo, no similar, pero tenía que ver, me he dado cuenta de que quizás yo era la que estaba equivocada y el resto no. Con ayuda de terapia, de psicólogos me he dado cuenta de que muchas cosas que he vivido no debería haberlo hecho y no haber defendido cosas indefendibles. La entiendo, entiendo lo que vivió porque me ha tocado vivir parte de lo que ella vivió.

- CH: ¿Antonio David es la persona que más daño te ha hecho en tu vida?

- MARTA: Sí, para mí Antonio David ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, me ha costado decir esta frase, cuando estás tan enamorada no te imaginas que algún día vas a decir esta frase, ha sido muy mala persona conmigo, muy mala persona.

- CH: ¿Y su hija Rocío Flores?

- MARTA: Su hija también, ambos han sido súper malas personas, yo ahora mismo comparo mi relación de ahora con la relación que yo tenía y decía, joer no tiene nada que ver el uno con el otro, la familia, el escondernos, la familia de Alejandro es muy respetuosa. Rocío hizo muchísimo daño a la pareja, si la hija de tu pareja piensa mal de ti y encima lo dice es imposible tener una relación con alguien así porque te quema.

- CH: Olga Moreno ha sido expulsada de 'Supervivientes All Stars'.

- MARTA: Merecida expulsión. Es un mueble, aburrida, creo que todo lo que ganó en la edición anterior, merecido porque fue una gran superviviente, en esta ha sido aburrida, nefasta, no sé por qué se prestó a esto. Una persona que ha dicho tantas veces que no le gusta la tele, que quiere seguir con su vida en la tienda, no comprendo en qué momento ha decidido volver a 'Supervivientes' y cargarse la única cosa que se había merecido que era ser campeona. Ahora se ha visto lo que es ella, una milésima parte de lo que es ella.