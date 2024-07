Sale adelante la demanda de paternidad contra Anabel Pantoja en su séptimo mes de embarazo y revela el apellido que llevará a partir de ahora: "Saber a ciencia cierta de dónde vengo"

Luis Vicente Rico alias 'Pinocho' está un paso más cerca de demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja como lleva sosteniendo desde el fallecimiento del hermano de Isabel Pantoja en noviembre de 2022.

Meses después de interponer una demanda de paternidad contra Anabel Pantoja, el juez la ha admitido a trámite y la sobrina de la artista será citada próximamente para someterse a las pruebas de ADN que determinarán si el sevillano es su hermano como asegura.

Mientras la influencer guarda silencio y deja en el aire si se declarará en rebeldía y evitará hacerse dichas pruebas -algo que podría suponer que el juez se basase en los indicios que presentó 'Pinocho' en su demanda y reconociese que es hijo de Bernardo sin necesidad de cotejar su ADN con el de su presunta hermana- Luis Vicente Rico rompe su silencio en exclusiva ante las cámaras de Europa Press.

"Teníamos la esperanza de que el juez llevara a trámite la denuncia, y a ver si Dios quiere y Anabel se presenta a hacerse la prueba conmigo y que salgamos ya de todo esto" ha reconocido sin ocultar su felicidad al ver que cada vez queda menos para saber si es o no hijo del hermano de Isabel Pantoja.

Confiado en demostrar su verdad, 'Pinocho' asegura que no se trata de acceder a la herencia porque "Bernardo no tenía nada". "Es por saber a ciencia cierta de dónde vengo y poco más. No lo hago por el apellido porque a mí el apellido ni me va ni me viene" insiste, afirmando que no le gustaría que Anabel no se hiciese la prueba y le diesen la razón directamente porque no es lo que busca. "Yo quiero que ella se haga la prueba y se acabe ya todo esto" confiesa esperanzado.

Respecto a las declaraciones de su exmujer asegurando que las pruebas que reunió para demostrar que es hijo de Bernardo -como una servilleta y un vaso que sustrajo durante una comida con el hermano de la tonadillera- son falsas, 'Pinocho' prefiere no decir nada: "No voy a entrar, es un tema muy serio como para darle protagonismo, no quiero hablar de ese tema" ha sentenciado.