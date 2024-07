Álvaro Muñoz Escassi reaparecen la vida pública con mensaje incluido tras el cambio anunciado por María José Suárez: "Para la familia"

Ajeno a toda la polémica en torno a su ruptura con María José Suárez y tras un intercambio incesante de dardos en entrevistas con su ex, Álvaro Muñoz Escassi reaparece en la vida pública. El jinete parece no querer saber nada más del huracán mediático en el que ha estado inmerso durante las últimas semanas y disfruta de un verano rodeado de sus seres queridos.

Tras las declaraciones de Suárez negando que hubieran tenido una relación abierta con él, el jinete ha prefediro mantenerse al margen y mantener el silencio. Ahora, reaparece luciendo un cuerpo trabajado y musculoso mientras cocina para su familia una paella. "Cocinando para la familia...", ha escrito Escassi junto a la fotografía que ha subido a sus historias.

Hace tan solo un día, María José Suárez reaparecía también en las redes sociales con un cambio de look con el que parecía decir adiós a la etapa anterior: "Flequillo, capas y playa. He engordado un par de kilos, ya me veo mejor, veo que la cara me vuelve. Me veía tan fea en la entrevista de '¡De Viernes!', así que nada, dos kilos más y ya me veo en mi sitio", contaba en sus historias.

María José acompañaba un carrusel de fotos luciendo su aspecto renovado con un mensaje agradeciendo todo el apoyo de las redes, que se han volcado con ella tras hacerse pública la infidelidad de Escassi: "Bajar a la playa y que mi compadre me haga estas fotos ahora mismo con el móvil ya me suben el ánimo para el fin de semana. Sigo leyendo vuestros mensajes de cariño".