Paz Padilla sentencia el futuro de su hija: "Yo ya he creado un patrimonio, ahora mantenlo tú, hazlo crecer'

Disfrutando al máximo de esta etapa de su vida en la que compagina sus colaboraciones en televisión, su trabajo en redes sociales, su obra de teatro con 'El humor de mi vida' y su faceta de actriz, Paz Padilla no puede esconder ante las cámaras lo feliz que es. Hace unos días la pudimos ver en el estreno de 'Padre no hay más que uno 4' y nos hablaba de este momento tan especial.

Orgullosa de su carrera como actriz, Paz nos explicaba que "son regalos y yo ya no tengo que demostrar ni competir por nada, yo ya tengo todo y he tenido todo lo que yo podía conseguir en esta profesión, todo lo que me gusta ahora es disfrutarla".

Por eso, ahora también está centrada en otras cosas: "Ahora estoy haciendo un coach, haciendo un máster de coach, me quedan tres meses para acabar, estudié un año un máster en la universidad"... y es que es imparable porque "la vida te da la oportunidad de seguir creciendo y cogiendo otros caminos".

De esa experiencia que tiene, Paz no dudaba en animar a su hija Anna Ferrer a seguir formándose para llegar a ser una gran profesional: "A Ana le toca a ella ahora ganar 'las papas'. Digo 'yo ya he creado un patrimonio, ahora mantenlo tú, hazlo crecer'" por eso le dice "Ana, prepárate, se lo digo a ella y a todas mis niñas, a mis influencers. Digo: 'aprender interpretación, equitación, el ritmo, lo que haga falta, pero prepararos porque la vida te abre caminos'".

Exprimiendo al máximo esta dulce etapa, Paz no pide más a la vida porque todos sus hermanos tiene salud y es lo más importante: "Eso digo yo, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? Somos siete hermanos, estamos todos bien, ¿qué puedo pedir?".