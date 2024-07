Gabriela Guillén se pronuncia sobre la situación con Bertín Osborne tras incumplir con la prueba de paternidad: "Confío plenamente en la justicia"

Gabriela Guillén ha reaccionado ante las últimas informaciones que apuntan a que Bertín Osborne tiene hasta el final del día para realizarse las pruebas de paternidad. Al ser cuestionada sobre este tema, la paraguaya ha respondido con una notable indiferencia: "¿Ah sí? Lo sabéis mejor vosotros".

La modelo tampoco esconde su sorpresa al hablar sobre la relación actual con el padre de su hijo, aclarando de manera tajante: "¿De quién? No hay relación". Sobre la manutención del bebé, Guillén lanza una sutil indirecta hacia el presentador: "Yo sí lo estoy cumpliendo".

A pesar de la situación, asegura que la ausencia de Bertín en la vida de su hijo no le preocupa: "A mí no me molesta nada". Y cuando se le pregunta si le daba pena que el cantante no viera crecer a su hijo, Guillén simplemente comenta: "Bueno, cada uno sabe lo que hace, la vida".

Respecto a las pruebas de paternidad, la expareja del cantante explica que ahora solo queda esperar el veredicto del juez: "Pues a que diga algo el juez, yo no lo sé. De verdad que prefiero estar desconectada y estar tranquila". Finalmente, la paraguaya reitera su confianza en el sistema judicial, afirmando: "Confío plenamente en la justicia".

Recordemos que la pareja quedó en buenos términos con la cita con el juez a las puertas. Bertín Osborne decidió emitir un comunicado en el que admitía al bebé sin complicaciones, pero aún así Guillén siguió adelante con la demanda de paternidad. Sin embargo, el tiempo se le ha echado encima al cantante, que podría volver a tener que enfrentarse a la justicia.

Los abogados de Osborne se pronunciaron hace unas semanas para aclarar que esta prueba no iba a llevarse a cabo: "Consideramos innecesario la realización de las pruebas de paternidad, una vez que el cantante ya ha reconocido su responsabilidad sobre el menor"