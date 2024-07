"Kate Middleton ha vuelto a recurrir a la meditación durante su proceso de recuperación del cáncer"

Viajar en 'jets' privados, hospedarse en 'suites' de más de 10.000 euros la noche y alternar con 'royals' y aristócratas del mundo llenan su vida profesional, pero también sabe buscar la felicidad en las cosas más sencillas, en una lata de sardinas por ejemplo, y ahora sigue al minuto el combate de Kate Middleton contra el cáncer. Es Gustavo Egusquiza (Bilbao, 1977), uno de los hombres más influyentes del mundo en el exquisito panorama del turismo de lujo, según la revista 'Forbes' México. "El buen vivir está en muchas partes", declara este economista reconvertido en periodista sin título que ha compartido pintas de cerveza en el pub Cumberland de Edimburgo con el príncipe Guillermo y su esposa durante su época de estudiante en Escocia. "Ellos estudiaban en Saint Andrews, pero muchos fines de semana los pasaban en Edimburgo", comenta. Egusquiza sigue de cerca la evolución de Kate Middleton, que se recupera con un tratamiento de quimioterapia preventiva de un cáncer que anunció en marzo, gracias a su amistad con el artista del retrato más icónico del siglo XXI de la reina Isabel II, Chirs Levine. "Me ha dicho que ella va poco a poco y que le ayuda con técnicas de meditación para llevar mejor el proceso de recuperación".

¿Se considera usted realmente uno de los periodistas más influyentes del mundo en el turismo de lujo?

No sé si soy el más influyente, pero seguro que soy el que más se esfuerza en poner en valor la profesión para ayudar a situar en el mapa destinos que hacen soñar a la gente.

¿Qué tal digirió el ser elegido como tal por la revista 'Forbes' de México en 2019?

Es un reconocimiento a mi forma de trabajar: nunca sigo modas, sino que me guío por mi instinto.

Y en sus viajes se aloja en hoteles con habitaciones cuyos precios superan los 10.0000 euros por noche.

Sí, son 'suites' de grandes hoteles que ofrecen servicios 'premium'. Las habitaciones son de entre 150 y 400 metros cuadrados, cuentan con mayordomo las 24 horas del día y todo es excelencia y discreción. La 'suite' presidencial del Hotel Peninsula de Londres tiene los cristales de las ventanas a prueba de balas y la noche cuesta 70.000 euros.

Así que su especialidad es narrar el buen vivir, ¿verdad?

Es muy importante saber vivir bien, ya que la vida pasa muy rápido.

Ya, pero pocos pueden pegarse la vida de lujo que usted promociona.

El buen vivir está en muchas partes. Está en saber disfrutar de una buena compañía, del campo, de los amigos, de una partida de brisca o de una lata de sardinas.

A usted no le hizo falta estudiar Periodismo.

No. Empecé Ciencias Políticas en España, pero dejé la carrera en el cuarto curso y me fui a Edimburgo a estudiar Económicas. Fue ahí donde en cierta manera comenzó a fraguarse mi carrera periodística.

Claro, usted ha conseguido su preciada agenda de casas reales gracias a que en su estancia en la Universidad de Edimburgo compartió un piso con la princesa Tsuguko Takamado de Japón que le abrió muchas puertas. ¿Fue así como comenzó todo?

Es cierto que Tsuguko Takamado fue mi compañera de piso, pero fue Lady Ann Glenconnor, amiga personal de la Isabel II y de su hermana, la que me introdujo en la alta sociedad británica.

¿Cómo la conoció?

A través del profesor de acuarela del rey Carlos III, Andrew Brown, que era muy amigo de Delfina Entrecanales, gran amiga de mi familia.

También tuvo la oportunidad de conocer a aristócratas del círculo del príncipe Guillermo.

Sí, gracias al nieto de Lady Ann Glenconnor, Euan Tennant, que es amigo de Guillermo y Kate. Coincidíamos todos en el pub Cumberland de Edimburgo. Guillermo y Kate estudiaban en Saint Andrews, pero muchos fines de semana los pasaban en Edimburgo, donde vivían los hermanos de Kate, y donde gozaban de total privacidad. El hermano de Kate, James, era mi vecino.

La princesa de Gales ha reaparecido en Wimbledon, ¿sabe usted cómo está siendo el proceso de recuperación del cáncer que padece?

Hace poco estuve en el Reino Unido con el retratista de Isabel II Chris Levine y me contó que Kate Middleton está bien. Ha vuelto a recurrir la meditación para recuperarse. Levine es un experto en meditación que la ayuda con técnicas diferentes a las que ya utilizó la princesa durante sus embarazos.

¿Cómo consiguió usted ser invitado por la reina para hacer un reportaje y alojarse en el castillo escocés de Balmoral, el lugar de descanso preferido de Isabel II, seis meses antes de su fallecimiento?

Gracias a Lady Ann Glenconnor y a la embajada del Reino Unido en España.

¿Qué impresión le causó Balmoral para hacer su trabajo?

Me trataron muy bien. Ahora está abierto al público. Cuando yo llegué estaban plantando 600 rosales porque había habido un temporal. Es un lugar mágico, muy especial. Allí entendí por qué Isabel II estaba enamorada de este palacio rodeado de la naturaleza. La forma de meditar de Isabel II era cuidar de sus jardines, estos eran sus santuarios meditativos.

¿Cómo era el ambiente en el palacio a seis meses de la muerte de la reina?

Todos sospechaban que en cuanto acabase el Jubileo de Platino, la reina se iba a dejar ir. Nunca superó la pérdida del duque de Edimburgo. Todos sabían que no estaba bien. Chirs Levine la vio dos meses antes de su muerte en el castillo de Windsor, antes de que viajara a Balmoral, y ya me dijo que la había visto bastante frágil, nada que ver con cómo estaba cuando le hizo el icónico retrato 'Lightness of Being', que presentaba a la reina con los ojos cerrados y en estado meditativo.

¿Qué relación tenía Isabel II con la gente de Aberdeenshire, donde se encuentra el castillo?

Todos los años le invitaba a una fiesta en septiembre. Era muy protectora con las gentes del condado porque sabía que ellos la protegían. Tenía una conexión especial con Balmoral donde disfrutaba de la pesca, de largos paseos y de los caballos.

El rey Carlos III parece más distante de la gente que su madre. ¿Es así en el entorno de Balmoral?

Carlos y Camila no suelen ir a Balmoral, pero disfrutan mucho de la granja de Birkhall, también en Escocia. No son gente de tocar ni abrazar, pero son muy agradables

¿Qué le inspira ver a sir Starmer, el nuevo primer ministro laborista británico, cantar enfervorecido el Good save the Queen?

Me inspira poco. Más bien me recuerda a un funcionario gris con el que no me tomaría ni un café.

Hábleme por favor de su estancia en la capital de Arabia Saudí para conocer el festival de arte luminoso más ambicioso del mundo.

Arabia Saudí está cambiando mucho, aunque aún le queda mucho más por avanzar. Es un país que quiere diversificar su economía para no depender únicamente del petróleo. El Noor Riyadh es el festival de arte luminoso más grande del mundo, que presenta una celebración anual en toda la ciudad de la luz y el arte. Más de 120 obras de arte, que incluyen instalaciones a gran escala y proyecciones inmersivas, transforman la ciudad en una especie de ‘galería sin paredes', alineándose con la visión de Riyadh Art.

¿Le hizo de cicerone el príncipe Fahad bin Naif, uno de los organizadores del espectáculo?

Sí, me acompañó el príncipe Fahad bin Naif, quien trata de dar a conocer a los jóvenes artistas saudíes al mundo.

En la clínica Buchinger de Marbella fueron pioneros del ayuno intermitente

Para concluir, ¿le ha funcionado la dieta de la clínica Buchinger de Marbella?

He ido varias veces, pero más que para adelgazar, para hacer alguna dieta détox. Ahora que tanto se habla del ayuno intermitente, los Buchinger fueron los pioneros en proponer los beneficios para el organismo de estos periodos de ayuno.