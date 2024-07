Carmen Borrego olvida el distanciamiento con su hijo y responde a la polémica con una excompañera: "Me parece feo"

En medio del complicado momento familiar que está viviendo con su hijo José María Almoguera con el que está más distanciada que nunca, Carmen Borrego tiene un nuevo frente mediático del que defenderse, en esta ocasión con Arancha del Sol y su familia de la que se supone que ha hablado tras haber coincidido con ella en su aventura en 'Supervivientes'.

"No tengo nada que decir. Yo no he tenido nunca ningún problema desde que salí de 'Supervivientes' con Arancha. Ni he hablado de su familia ni de su marido" dejaba claro Carmen sobre este nuevo frente mediático que ha surgido. Sobre lo que se ha estado hablado en cuanto a la familia de Arancha del Sol se refiere, Carmen matiza: "Es un malentendido, yo he hablado de algo que le ha sentado mal a su marido, nada más. Arancha tiene una familia estupenda, ella siempre habla de su familia con muchísimo cariño y yo no tengo nada que decir porque yo no los conozco como para juzgar a nadie".

Cumpliendo con sus compromisos profesionales en televisión, Carmen salía de las instalaciones de Telecinco y reconocía que algunos comentarios de Arancha sí que le han sentado mal y es que la mujer de Finito de Córdoba le reprochó "no das ni una". "Hombre, me pareció feo, me pareció feo" reconocía la menor de Las Campos ante los micrófonos de Europa Press.