Suescun no se esconde y muestra su nueva ilusión amorosa: Tenemos la mente abierta y somos libres

Es imposible llevar la cuenta de los casos en los que la televisión nos sorprende juntando a dos personajes relevantes en un idílico romance sin ni siquiera haber coincidido en programas. Esta vez la sorpresa ha llegado a través de la creadora de contenido La Cuernis, una cuenta de Instagram que ya ha generado varias de estas exclusivas que no han dejado indiferente a la audiencia.

¿Quiénes han sido esta vez los tortolitos captados por la creadora de contenido? Pues ni más ni menos que Cristian Suescun y Dakota. El hermano de la actual concursante de 'Superviviventes All Stars' y la participante de varios realities (además de ser una de las personas más conocidas de 'Hermano Mayor'). La pareja se encontraba viviendo una romántica comida y un posterior baño en la playa en el momento en el que se tomaron ambas fotografías.

La cosa no ha quedado ahí; Dakota ha contestado a La Cuernis, que quiso saber de qué clase de relación se trataba. La concursante de reality ha sido muy sincera a la hora de explicar en qué momento están, e incluso ha ofrecido algún detalle más: "A ver yo no tengo porque dar explicaciones de mi vida privada, eso en primer lugar. Pero viendo lo visto, que nos habéis pillado, te cuento. Cristian es un chico que me cae genial, me río mucho con él y nos gustamos lógicamente, llevamos unos meses viéndonos, pero el vive en Madrid y yo en Alicante. Estamos ilusionados pero tampoco queremos comprometernos, tenemos la mente abierta y somos libres".

Todo este romance salta por los aires con Sofía Suescun compitiendo por ganar la edición de las estrellas de Supervivientes y tras todos los rumores en torno a su relación con su compañero Bosco. Sin embargo, parece que su relación con Kiko Jiménez no se desgasta lo más mínimo, pese al tiempo separados debido a los dos concursos.