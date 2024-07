Gabriela Guillén estalla contra Bertín Osborne ante su nueva maternidad y la negativa de Bertín Osborne de hacerse las pruebas para reconocer al bebé

La polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén parece que no cesa... y es que ahora el presentador de televisión se niega a realizarse las pruebas de paternidad respecto al hijo de la fisioterapeuta porque ya ha reconocido legalmente al bebé y no ve la necesidad de pasar por ese proceso.

Era la periodista Beatriz Miranda quien explicaba, en 'Espejo Público', este martes que "él se niega a hacerse la prueba porque ella ha filtrado a sus periodistas de confianza las tres fechas que tenía cita en el Instituto Toxicológico de Sevilla y quería evitar esa fotografía".

De esta manera, parece que el cantante no quiere acudir a hacerse las pruebas porque "cree que ella quiere hacer show y caja con todos y cada uno de sus pasos". Una información de la que hemos podido preguntar a Gabriela y ¡atención! porque se ha mostrado visiblemente molesta.

Rotunda ante estas últimas informaciones que apuntan a que Bertín no querría hacerse las pruebas de paternidad porque ella habría filtrado a la prensa las fechas en las que podría realizárselas, la modelo nos contestaba que "no te voy a contestar a nada de eso porque es absolutamente mentira".

Cabreada tras conocer esta información, aseguraba que "no" le duele la decisión del presentador de televisión y se marchaba sin dar más explicaciones al delicado momento que vive.

Hace unos días Guillén hablaba con la prensa sobre cómo avanzaban sus memorias y explicaba la relación que iba a tener con Bertín Osborne. La paraguaya reafirmó que su ex pareja no aparecerá en sus memorias: "No, no, no, no". Y es que el llibro se centrará exclusivamente en su vida y en cómo ha superado los obstáculos que ha encontrado a lo largo de su camino. "Mi vida, sí, desde que salí de casa a los 15 años, y, pues, espero que sea también, que ayude a muchas mujeres", comentó Guillén.