María José Suárez se sincera y muestra la secuelas tras la infidelidad de Escassi: "No me ha hecho falta operación..."

Este verano sin duda no será nada fácil de olvidar para María José Suárez, y no precisamente por lo bueno. La exmodelo se vio sorprendida por varias infidelidades del que fuera su pareja por tres años, Álvaro Muñoz Escassi, y su nombre saltó al primer plano mediático.

Toda esta polémica, que afectó en gran medida a María José Suárez, le ha pasado factura también en lo personal, aunque parece que poco a poco se recupera del duro golpe. La modelo se ha mostrado bastante más cercana a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram después de que la noticia estallara por los aires y su entrevista en '¡De Viernes!'.

Esta vez, luciendo su cuerpo de cara al verano, Suárez ha presumido de buena forma física con cierto humor: "Lo bueno de este verano es que no me ha hecho falta operación bikini, vamos, me he quedado fit fit". Tal es su naturalidad que incluso se ha atrevido a compartir cómo lo está llevando su hijo tras la separación. A esta duda ha contestado a través de un comentario en sus redes sociales: "Mi hijo solo ve que ya no me tiene que compartir, por lo que está feliz. Los niños son egoístas".

Por otro lado, no ha querido obviar la reacción de una seguidora que criticaba su manera de actuar tras la ruptura: María José me da que eres una buena persona e inteligente, si piensas que la otra persona era un monstruo, ¿en qué lugar quedas tú? Lo que creo es que, lo elegiste porque también compartisteis momentos increíbles por los que hay que agradecer. Agradece por lo vivido , por lo aprendido, por los viajes, por las risas que también hubo y muchas,por el amor recibido y dado, agradece por la complicidad, los proyectos, agradece por tu entrega y por la suya. No elegiste a un monstruo, no fué el adecuado, seguro que lo intentó, hizo lo que pudo , lo que supo, y vivir en el rencor y en el odio no te hace bien, no sana. Ahora eres una persona con más herramientas para enfrentar la vida, seguro que más crecida más aprendida. Ya pasó, no hay nada más, ya es pasado. Pon amor y agradecimiento en tu vida, que seguro que lo haces, y céntrate en eso. Esa es mi sugerencia.. por si te sirve".

La respuesta de María José Suárez fue clara: "Marifi cariño no tengo ningún rencor cariño solo decepción porque realmente confié en esa persona. Llámame tonta pero confié. El rencor no va conmigo los que me conocen bien lo saben. De hecho las palabras odio, rencor, veneno igual lo has visto publicado en otro perfil que no es el mío. ¡xUn abrazo bonita!"