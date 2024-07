El radical cambio de look de Dani Olmo y el vacile de sus compañeros de selección: "Mucha fantasía"

Los cambios de look se están poniendo de moda entre los campeones de Europa. La Selección Española de Fútbol se hizo con el campeonato europeo el pasado 14 de julio después de vencer (2-1) a Inglaterra, algo que ha traído consecuencias extradeportivas para más de un jugador.

Dani Olmo, otro nuevo look

Después de que Marc Cucurella se tiñese de rojo y Pedri González se rapase, Dani Olmo ha decidido cambiar radicalmente de look. El futbolista de Terrasa, que fue una de las sensaciones de la Eurocopa, se ha presentado en sus redes sociales con su nuevo pelo.

El nuevo look de Dani Olmo / Vía: Instagram Dani Olmo @daniolmo

Con un rubio platino que está muy de moda, así se ha presentado Olmo en su perfil personal de Instagram.Apartee de algún que otro halago en los comentarios, el centrocampista español ha tenido que sufrir el vacile de sus compañeros de selección, que no han dejado pasar la oportunidad.

Cucurella, que también ha cambiado su look tiñéndose de rojo, decía: "Fantasia puraaaaa". Por otra parte, los jugadores del Barça también han querido vacilar a Olmo. Ferrán Torres, al que se le ha visto en alguna foto junto al de Terrasa, comentaba: "Noooooooooooooooooo". Fermín también se sumaba diciendo: "Como le metes cosas Daniel".

Otros cambios de look en la selección

Dani Olmo, el nuevo rubio platino del Leipzig, no ha sido el único que ha cambiado su aspecto después de convertirse en campeón de Europa.

Marc Cucurella, el lateral izquierdo de la selección, tuvo que cumplir su apuesta y acabó tiñendo su larga, carismática y rizada melena de rojo, algo que despertó pasiones, además de vaciles, en sus redes sociales.

El último en cumplir su promesa y cambiar de aspecto ha sido Pedri González, el futbolista canario del FC Barcelona. Antes de la Eurocopa, el canario prometió que, si España se hacía con el torneo, se raparía el pelo y se dejaría bigote, algo que ya hemos podido ver.

"Si ganamos me rapo y me dejo bigote, pero no rapado al cero, cortito", dijo en una entrevista en el canal del youtuber español XBuyer.