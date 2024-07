El radical cambio de look de Pedri después de ganar la Eurocopa: "Las promesas están para cumplirlas"

Pedri González, futbolista canario del FC Barcelona y de la Selección Española de Fútbol, ha cumplido la promesa que hizo si España ganaba la Eurocopa. El resultado ha sido un radical cambio de look que hemos visto en su perfil de Instagram y en el del peluquero que se ha encargado del cambio (Saúl Peregrina, @saul.peregrina).

Saúl Peregrina y Pedri tras el corte de pelo / Vía: Instagram Saúl Peregrina @saul.peregrina

La promesa de Pedri

Antes de la Eurocopa, el canario prometió que, si España se hacía con el torneo, se raparía el pelo y se dejaría bigote, algo que ya hemos podido ver. "Si ganamos me rapo y me dejo bigote, pero no rapado al cero, cortito", dijo en una entrevista en el canal del youtuber español XBuyer.

Después de que España venciese a Inglaterra en la final y se hiciese con la copa, muchos de los futbolistas de la roja tuvieron que cumplir sus diferentes promesas.

El otro gran cambio de look: Marc Cucurella

Uno de los casos que más ha resonado ha sido el de Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea que sorprendió a todos durante la Eurocopa. Su característico pelo largo y rizado se ha visto teñido de rojo, ya que esa fue la promesa que hizo el defensor.

El español consideró que la selección española se había merecido el título por todo lo que había mostrado a lo largo de la Eurocopa, lo que calificó de "un viaje increíble". Finalmente, se las tuvo que ver con el tinte y también cumplió su promesa después de ser uno de los mejores jugadores de España.

Cucurella valoró el hecho de que el equipo español sabe "jugar al fútbol, pero luego también sabe sufrir como una familia" y recordó que habían hecho un gran grupo tras 45 días trabajando: "Al principio éramos solo jugadores y ahora somos una familia, como lo hemos hecho es increíble".

Incluso antes de que se tiñera de rojo, color caracterísitco de la Selección Española de Fútbol, el look del lateral había sido uno de los más reconocibles y comentados de todo el torneo. Sus rizos ocuparon muchas de las noticias, e incluso su cántico se popularizó por toda España.