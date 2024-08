El emotivo mensaje de Isa Pantoja por el cumpleaños de su madre: "Este ratito para añorar"

Isa Pantoja tampoco se ha callado el día del cumpleaños de su madre, aunque en esta ocasión parece haber querido dejar las diferencias a un lado. Es bien sabido que ni la colaboradora televisiva ni su hermano guardan ningún tipo de relación en estos momentos con la tonadillera y que, por lo tanto, ninguno de los dos ha estado en la celebración de su 68 cumpleaños.

Sin embargo, Isa P ha querido tener un gesto público a pesar de las circunstancias personales que les han llevado al momento actual. Lo ha hecho a través del canal de difusión de su Instagram, al que solo tienen acceso algunos seguidores, con los que se ha querido desahogar.

"He estado todo el día de aquí para allá y me voy a poner una serie y a cenar sandía porque no tengo mucha hambre. En mi día a día no pienso en las cosas negativas porque creo que en mi vida tengo demasiadas cosas positivas que suman. Pero os confieso que he tenido como quince minutos de energía muy bajita", escribía Isa sin dar muchos más detalles.

El motivo por el que se encontraba baja de ánimos lo dejó caer en su siguiente mensaje y en medio de la celebración de Isabel Pantoja de un concierto y su cumpleaños : "No he sido muy consciente de que era día 2 de agosto hasta ahora y en verdad también está bien tener ese ratito para añorar porque sino esque no tendría". Un rato después quiso quitarle hierro al asunto y pasar a otras cosas: "Cambiando de tema, porque menos siempre es más, como yo siempre digo, desde que terminé la casa han pasado como cinco días pero Asraf y yo no hemos hecho ningún plan fuera y el domingo aprovecharlo para intentar hacer deporte porque hace un año y dos meses que no voy al gimnasio".