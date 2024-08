Kiko Rivera cancela en directo su concierto en Vigo tras un accidente en una de las atracciones

Terrible suceso en Vigo. Un varón ha fallecido después de que se desprendiera un brazo de la atracción de 'El Saltamontes' en torno a las dos de la madrugada en las fiestas de Matamá. En el momento del trágico incidente, Kiko Rivera se encontraba pinchando en el escenario y tuvo que parar en pleno directo la actuación.

Precisamente la mañana de ese mismo día el dj se mostraba bastante afectado por redes sociales debido al encontronazo que tuvo con la prensa al llegar al aeropuerto para viajar a Galicia. Y es que el pasado 2 de agosto era el cumpleaños de su madre Isabel Pantoja, una fecha que hace años que ninguno de sus dos hijos celebra con la tonadillera debido a su distanciamiento por motivos familiares.

Cansado de especulaciones

Rivera quiso desahogarse con sus seguidores y esquivar a la prensa y alegó estar "cansado de gilipolleces", asegurando que lo único que le importaba era "pinchar en Galicia".

"Por favor, dejadme tranquilo. Llevo sin dar ninguna declaración muchos meses, sin aparecer en ningún lado. No quiero volver a lo mismo de antes, al estrés de tener una cámara encima todo el día, preguntándome gilipolleces todo el tiempo. Respetadme un poco, por Dios", se desfogaba el hijo de la tonadillera, que asegura estar focalizado en "seguir teniendo éxito y triunfando".

Tal era el hartazgo de Kiko Rivera que incluso añadió un vídeo a su perfil de Instagram junto a un largo mensaje en el que se sinceraba con su comunidad: "Hoy por la mañana cuando levante no tenía un buen día, no os imagináis la de cosas que están pasándome esta semana. Estuve todo el día con la mala cara la verdad, así que he ido a la playa con mi familia y tras un maravilloso día he decidido darle la vuelta a la tortilla e intentar disfrutar de lo que tienes delante y sobre todo de los míos. Si tienen un mal día sean fuertes de mente y denle la vuelta la tortilla a medida de lo posible. El día tiene 24 horas y entiendo porque yo lo necesito que tengamos nuestro tiempo para llorar, entristecernos o simplemente pensar en lo que nos anda ocurriend, pero, pónganle ganas y no dejen que un mal día nuble lo maravilloso que es la vida , aunque algunas personas nos la pongan más complicada sigue siendo maravillosa".