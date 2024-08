Bombazo en el enfrentamiento entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez: Sofía Suescun firma la ruptura y rompe su silencio sobre los 'celos tóxicos e irracionales'

Última hora en el enfrentamiento entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Sofía Suescun ha roto su silencio y se posiciona a favor de su novio, dándole la espalda a su madre y alegando problemas y la "ayuda urgente" que al parecer lleva intentando proporcionarle desde hace un tiempo.

Todo empezó hace unas horas cuando Maite decidió desahogarse con sus seguidores a través de Instagram alegando que su hija le había echado de casa y cambiado todas las cerraduras "inducida por el ser que tiene al lado". Tras esto, Galdeano decidió hacer autostop para llegar al hospital y curarse la herida producida por intentar escalar una valla, e incluso tuvo que pincharle la antitetánica.

Maite Galdeano subió una batería de historias acusando a Jiménez, algo que sorprende teniendo en cuenta su buena relación hasta el momento: "Kiko está manipulando a mi hija, la está separando de su círculo familiar. Lleva cinco años haciéndola llorar. Mi hija está destrozada y anulada, pero tampoco se deja ayudar por mí. Esto que me habéis hecho no os lo voy a perdonar nunca. Te estrellarás Sofía, pero yo ya no voy a estar"

Tras todos los comentarios graves de Maite Galdeano hacia Kiko Jiménez, Sofía ha sido muy clara con su respuesta y ha defendido a capa y espada a su pareja: "Hola chicos. Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites. Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal (supervivientes) donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que Ilevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad. Espero que me entendáis".