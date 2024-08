Cristian Suescun rompe su silencio para pronunciarse sobre el conflicto entre Sofía y Maite Galdeano: 'Me ha pillado todo de improvisto'

Cristian Suescun ha decidido romper el silencio y pronunciarse sobre el tema más mediático de las últimas horas: el enfrentamiento entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez. La cosa entre la pareja y la madre de Sofía Suescun fue escalando poco a poco según iban saliendo más detalles a la luz y uno de los protagonistas volvía a pronunciarse al respecto de la situación.

Tras aquella intensa jornada, solo quedaba por pronunciarse Cristian (incluso su pareja Dakota decidió contestar agitada a través de su Instagram a todo el que opinaba acerca de lo que estaba ocurriendo dentro de la familia). Sin embargo, su respuesta tardó en llegar y dejó con la intriga a sus seguidores, ya que prefirió darse tiempo para opinar sobre un asunto tan serio como el que está rodeando a su familia en estos momentos.

"Un respeto por favor, me están llegando muchos mensajes pero estoy de vacaciones y no voy a responder a nadie sobre el tema me ha pillado todo de improvisto es muy serio y ya habrá tiempo de explicar todo con pelos y señales en el momento adecuado, pero por favor pido respeto y comprensión, sé que esto es un punto y a parte en nuestras vidas, el lunes ya volveré a Madrid y habrá tiempo de explicar todo, muchísimas gracias a todos por el apoyo", escribía Cristian en sus redes sociales.

Y es que el hijo de Galdeano no ha querido dar ningún detalle más acerca de si apoya la versión de madre o hermana. Por parte de Sofía, la respuesta a su madre fue dura y tajante, demostrando que estaba del lado de su pareja y que su madre tenía una situación difícil: "Hola chicos. Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites. Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal (supervivientes) donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que Ilevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas".