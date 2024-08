Divorcios de peli mala: los peores dramas de Hollywood, el caso sinfín de Jolie y Pitt o las fotos de los cuernos de Natalie Portman

Todo no son cuentos de hadas en Hollywood, por mucho que nos vendan esa película una y otra vez. El "y vivieron felices para siempre" de los relatos clásicos, en la meca del cine a veces se esfuma antes de que griten la palabra "¡corten!". Y aunque algunas parejas sí que han compartido décadas de felicidad luego han acabado tirándose los trastos a la cabeza y ante un auditorio planetario.

Veamos algunos ejemplos de algunos matrimonios de cine que ya no comen perdices.

Tras su ruptura, la batalla legal -que aún no se ha cerrado- ha girado en torno a la custodia de sus seis hijos (naturales y adoptados): Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne -la mitad de ellos ya no quieren presumir del apellido del actor-, y al litigio que mantienen por el Château Miraval , una propiedad francesa que adquirieron en 2008. Todo comenzó con el feo episodio del avión : toda la familia volvía de Niza a Los Angeles en un jet privado, el 14 de septiembre de 2016. Al parecer, el actor iba pasado de copas y se puso a discutir con 'Lara Croft' por uno de los niños: Pitt llevó a Jolie al baño y la "agarró por la cabeza y la sacudió" mientras "daba golpes al techo", contó la actriz.

Kevin Costner y Christine Baumgartner

Igual de popular que el "y vivieron felices y comieron perdices" es el "diferencias irreconciliables" en las grandes historias de amor de Hollywood. Casados desde 2004, y con tres hijos en común, de 14, 15 y 12 años, Kevin Costner (69) y Christine Baumgartner (49) ostentaban el título de una de las parejas más estables de la industria cinematográfica (2000-2023). El de 'El guardaespaldas' o 'Bailando con lobos', además de cantante de country -sí, no lo olviden, que hasta tiene su propia banda-, ha reconocido a la revista 'People' que uno de los motivos que le llevaron a romper con la diseñadora fue el trabajo, concretamente el rodaje de la saga televisiva 'Yellowstone' (2018-actualidad) y la película 'Horizon', en la que invirtió pasta gansa (38 millones de euros). Esto lo tuvo demasiado ocupado y 'out' de la vida familiar: "Si estás en una tormenta y eres el único que mantiene el timón, y tratas de evitar que el agua y la sal empañen tus ojos, no puedes dispersarte. No fui capaz de dispersarme".