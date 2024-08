La sonada ausencia de las Campos en el tanatorio que hace estallar a compañeros de profesión: 'Petardas e impresentables'

Tras el fallecimiento del periodista Carlos Ferrando el pasado martes después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía, sus amigos más cercanos y numerosos compañeros de profesión se han reunido en el madrileño tanatorio de San Isidro para dar su último adiós a uno de los pioneros de la crónica social en nuestro país.

Bibiana Fernández, Rosa Valenty, Lidia Lozano, Charo Reina, César Heinrich o Alejandra Grepy, entre otros rostros conocidos, han asistido a su capilla ardiente, aunque también ha habido sonadas ausencias como la de Terelu Campos y Carmen Borrego, que a pesar de despedir emocionadas al tertuliano en redes sociales han preferido no estar presentes en la despedida del querido periodista, cuya trayectoria televisiva está ligada al nombre de María Teresa Campos, con la que tuvo una relación muy especial.

Una ausencia de el también colaborador Sergio Alis ha criticado sin piedad, asegurando que le parece "una falta de ética, de profesionalidad y de todo". "A mí que Terelu Campos, con todos mis respetos, haga una carta en 'Lectura' o donde le dé la gana, si estas en Málaga te coges un AVE y te presentas aquí porque tienes dinero, y si tienes problemas económicos, pues déjate de contratar un chófer y coge un taxi como hace tu hija. Es que yo sinceramente, esas cosas no las puedo entender, no las entiendo y estando en Madrid porque sé que está en Madrid, que todo mundo sabe que está en Madrid" ha sentenciado demoledor contra la mayor de Las Campos.

"Aquí los periodistas a quien respetamos realmente era a Teresa Campos, punto y pelota, con la que hemos trabajado, con Teresa Campos, que yo he trabajado cuatro años con Terelu. Terelu es la única que te coge el teléfono, pero la Carmen Borrego, ya con su película, sus hijos y su rollo que se traen, o la otra que está embarazada y que las Campos se están tirando de los pelos. Pero bueno, da igual" ha añadido muy crítico con la actitud de las Campos desde que falleció Teresa.

"Yo no me creo nada, absolutamente nada de lo que les pasa a la familia Campos. Para mí el apellido a ella le costó un huevo subirlo y mantenerlo y se lo están cargando por todos los lados. La niña embarazada, que lo que sigue, lo que ha conseguido tener su cabeza visible en 'Hola', Terelu en 'Lecturas' y Carmen Borrego en 'Diez minutos', punto pelota. Pero esto se acaba, chicos, las cosas se acaban y si no estudias, si no te preparas, si no haces cosas y te buscas una opción B, pues con 22 o 24 lo que tenga y un niño, pero ya hablaremos que no es el momento" ha sentenciado.

Pero aunque sea "el día de Carlos Ferrando", Sergio Alis no se ha podido contener y ha dedicado un último y durísimo calificativo a Terelu y a Carmen. Y convencido de que si el periodista siguiese vivo estaría de acuerdo con él, ha tachado a las hermanas de "petardas e impresentables". "A tomar por saco. Un beso Carlos, te queremos mucho, la profesión te quiere, nos has mandado aquí. Te has ido como te decía que me voy, me voy sin hacer ruido. Pues te has ido haciendo ruido a tu pesar que te quiero. Un beso" ha concluido.