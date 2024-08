La dolorosa reacción de Sofía Suescun a las súplicas de su madre tras echarla de casa: '¿Qué te ha pasado en la cabeza?'

La tensión entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano ha alcanzado un nuevo nivel. La reciente disputa entre la influencer y su madre ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación, después de que ambas partes hicieran públicas sus versiones del conflicto.

Por su parte, la madre de la influencer ha hecho un llamado desgarrador en medio de la tormenta en el programa 'Tarde AR', donde Maite suplicó el perdón de su hija, diciendo: "Sofía, ¿yo era mala? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Perdóname, por favor, estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me piséis la cabeza. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos. Perdóname, pero no puedo seguir así, no puedo". También pidió a Dios que intercediera para que su hija la perdonara y aceptara en casa nuevamente, mientras seguía criticando a su yerno, a quien calificó de "rata" y "sinvergüenza".

En respuesta a las acusaciones de su madre, Sofía Suescun ha optado por mostrar su vida feliz y plena con Kiko Jiménez en las redes sociales. La influencer ha publicado videos y fotos en los que se le ve disfrutando de la vida en pareja con su novio, incluyendo momentos cotidianos como cocinar juntos y decorar su hogar. Una de las imágenes más destacadas muestra a Kiko sin camiseta y disfrutando de una copa de vino, bajo el título "mi hogar", un gesto que muchos han interpretado como una forma de contrarrestar las súplicas de su Maite y reforzar su posición en la disputa.

El influencer ha añadido más leña al fuego al compartir una instantánea en la que se muestra junto a su pareja y su perro recién levantados, con el mensaje: "Se nos ha colado alguien en la cama". Estos posts han sido vistos por muchos como una provocación directa hacia Maite. La familia parece estar en un punto de no retorno, y la disputa no muestra signos de resolverse pronto.