Sale a la luz la verdad sobre el piso de Sofía Suescun: 'Es mío, no de mi hija, lo que pasa es que a ella le hacía ilusión decir que era suyo'

Sofía Suescun se ha convertido en la figura más polémica del mundo mediático. En cuestión de horas, desbancó a Alejandra Rubio y su embarazo tras las acuasciones de su madre Maite Galdeano hacia Kiko Jiménes. A pesar de que tras el estallido inicial las cosas estén tranquilas, lo cierto es que siguen saliendo detalles a la luz que llaman la atención y desmontan cualquier relato previo de las otras partes.

Esta vez, Maite Galdeano ha sorprendido con una afirmación que, desde luego, nadie se esperaba. Y es que este conflicto comenzó a escalar hace ya unas semanas después de que Galdeano dejara caer a través de sus historias de Instagram que le habían echado de casa.

Como es bien sabido, Maite Galdeano convive con su hija en su casa de Madrid o, al menos, convivía hasta que a principios de agosto Sofía Suescun decidió pedirle a su madre que se marchara. Desde ese momento, Galdeano tomó la decisión de marcharse a la casa de la playa, en Murcia, que hasta ahora todo el mundo pensaba que también era propiedad de su hija.

No obstante, el relato ha vuelto a cambiar, puesto que Maite Galdeano ha afirmado que en realidad es suya. "Este piso es mío, no de mi hija, lo que pasa es que a ella le hacía ilusión decir que era suyo y una madre lo hace, pero no, este piso es mío, yo no soy una muerta de hambre como él", confesaba. Además, Maite añadió más motivos de cómo consiguió dicho piso: "Yo en Pamplona tenía mi buen ático pagado del sudor de mi frente y lo vendí y me compré este a pie de playa".

Pocas palabras

La única respuesta por parte de Sofía, además del hiriente comunicado poniendo en duda la salud mental de su madre, ha sido comenzar a crear contenido dejando claro que a partir de ahora se iba a encargar de priorizarse a sí misma y, por supuesto, su relación con Kiko: "Ha llegado el momento de priorizar mi paz y amor propio".